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Волинські лікарі розповіли, що варто знати про йододефіцит

Волинські лікарі розповіли, що варто знати про йододефіцит
Сьогодні, 21 жовтня, відзначають Всесвітній день йододефіциту. Лікарі "Благомед" розповіли, чому важливо стежити за рівнем йоду в організмі.

Про це повідомляє медичний центр на сторінці у Facebook.

Відомо, Луцьк відноситься до територій з легким йододефіцитом, а у поліських регіонах він - середній.

За словами медиків, йод покращує імунітет. У людини підвищується працездатність, стійкість до стресів, вірусів, мікробів.

Вони зазначають, знати рівень йододефіциту особливо корисно на стадії планування вагітності і лактації. Запобігши йододефіциту можна попередити глухонімоту, косоокість, різні розумові відсталості, викидні, безпліддя. До того ж, діти тоді мають кращий інтелект, в них краща пам'ять.

Корисно в таких випадках їсти морську рибу та морську капусту.
Проте є особливості прийому йоду, залежно від віку людини.

"Море не впливає на йододефіцит і думка, що «Я поїхав на море, значить з йодом у мене все добре» є помилковою - потрібно періодично визначати рівень йоду в організмі та в разі потреби компенсувати його препаратами, які призначить лікар", - зауважують медики.

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Теги: йододифіцит, волинські лікарі
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