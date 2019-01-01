Волинські лікарі розповіли, що варто знати про йододефіцит





Про це повідомляє



Відомо, Луцьк відноситься до територій з легким йододефіцитом, а у поліських регіонах він - середній.



За словами медиків, йод покращує імунітет. У людини підвищується працездатність, стійкість до стресів, вірусів, мікробів.



Вони зазначають, знати рівень йододефіциту особливо корисно на стадії планування вагітності і лактації. Запобігши йододефіциту можна попередити глухонімоту, косоокість, різні розумові відсталості, викидні, безпліддя. До того ж, діти тоді мають кращий інтелект, в них краща пам'ять.



Корисно в таких випадках їсти морську рибу та морську капусту.

Проте є особливості прийому йоду, залежно від віку людини.



"Море не впливає на йододефіцит і думка, що «Я поїхав на море, значить з йодом у мене все добре» є помилковою - потрібно періодично визначати рівень йоду в організмі та в разі потреби компенсувати його препаратами, які призначить лікар", - зауважують медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 жовтня, відзначають Всесвітній день йододефіциту. Лікарі "Благомед" розповіли, чому важливо стежити за рівнем йоду в організмі.Про це повідомляє медичний центр на сторінці у Facebook.Відомо, Луцьк відноситься до територій з легким йододефіцитом, а у поліських регіонах він - середній.За словами медиків, йод покращує імунітет. У людини підвищується працездатність, стійкість до стресів, вірусів, мікробів.Вони зазначають, знати рівень йододефіциту особливо корисно на стадії планування вагітності і лактації. Запобігши йододефіциту можна попередити глухонімоту, косоокість, різні розумові відсталості, викидні, безпліддя. До того ж, діти тоді мають кращий інтелект, в них краща пам'ять.Корисно в таких випадках їсти морську рибу та морську капусту.Проте є особливості прийому йоду, залежно від віку людини."Море не впливає на йододефіцит і думка, що «Я поїхав на море, значить з йодом у мене все добре» є помилковою - потрібно періодично визначати рівень йоду в організмі та в разі потреби компенсувати його препаратами, які призначить лікар", - зауважують медики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію