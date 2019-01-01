У луцьких нацгвардійців – «дембель». ФОТО
Сьогодні, 16:43
У зв'язку із закінченням терміну проходження служби 13 військовослужбовців-строковиків луцької Нацгвардії звільнили у запас.
Про це повідомляє військова частина Національної гвардії України міста Луцьк.
"Півтора року вони сумлінно виконували свої обов’язки, опановували військову справу. Тепер настав час прощатися з товаришами по службі та військовою частиною.
Кожен з них з радістю згадуватиме цей час, адже військова служба перетворила юнаків у справжніх чоловіків, мужніх захисників України", - йдеться у дописі.
Хлопці запевняють, у Нацгвардії гартують справжніх воїнів. А усім, хто ще вагається щодо служби у війську, в один голос радять: «Кожен з нас повинен уміти захищати себе і свою державу. Маємо бути патріотами і цінувати те, що нам дарує життя».
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Про це повідомляє військова частина Національної гвардії України міста Луцьк.
"Півтора року вони сумлінно виконували свої обов’язки, опановували військову справу. Тепер настав час прощатися з товаришами по службі та військовою частиною.
Кожен з них з радістю згадуватиме цей час, адже військова служба перетворила юнаків у справжніх чоловіків, мужніх захисників України", - йдеться у дописі.
Хлопці запевняють, у Нацгвардії гартують справжніх воїнів. А усім, хто ще вагається щодо служби у війську, в один голос радять: «Кожен з нас повинен уміти захищати себе і свою державу. Маємо бути патріотами і цінувати те, що нам дарує життя».
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