20-річний хлопець, який потрапив в аварію неподалік Луцька, перебуває у комі і потребує допомоги
Сьогодні, 16:49
20-річний Олександр Соколов уже понад два тижні перебуває у комі. Юнак постраждав у ДТП, що трапилася 7 жовтня поблизу села Забороль.
Хлопця відразу доправили у реанімаційне відділення Луцької міської лікарні. На його лікування родина щодня витрачає великі кошти, - пишуть Волинські новини.
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Сашко – єдиний син у батьків. Вони не втрачають надії, що син одужає. Сім’я просить допомогти коштами і молитвами.
Банківська картка матері: Соколова Марія Миколаївна – 4149499121432965 (ПриватБанк).
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Хлопця відразу доправили у реанімаційне відділення Луцької міської лікарні. На його лікування родина щодня витрачає великі кошти, - пишуть Волинські новини.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рятували постраждалих водії, які їхали трасою: подробиці жахливої аварії неподалік Луцька
Сашко – єдиний син у батьків. Вони не втрачають надії, що син одужає. Сім’я просить допомогти коштами і молитвами.
Банківська картка матері: Соколова Марія Миколаївна – 4149499121432965 (ПриватБанк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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