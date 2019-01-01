вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

20-річний хлопець, який потрапив в аварію неподалік Луцька, перебуває у комі і потребує допомоги

20-річний хлопець, який потрапив в аварію неподалік Луцька, перебуває у комі і потребує допомоги
20-річний Олександр Соколов уже понад два тижні перебуває у комі. Юнак постраждав у ДТП, що трапилася 7 жовтня поблизу села Забороль.

Хлопця відразу доправили у реанімаційне відділення Луцької міської лікарні. На його лікування родина щодня витрачає великі кошти, - пишуть Волинські новини.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рятували постраждалих водії, які їхали трасою: подробиці жахливої аварії неподалік Луцька

Сашко – єдиний син у батьків. Вони не втрачають надії, що син одужає. Сім’я просить допомогти коштами і молитвами.

Банківська картка матері: Соколова Марія Миколаївна – 4149499121432965 (ПриватБанк).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, гроші, лікування, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як вибрати душові двері Huppe*
Сьогодні, 17:03
Гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО
Сьогодні, 16:58
20-річний хлопець, який потрапив в аварію неподалік Луцька, перебуває у комі і потребує допомоги
Сьогодні, 16:49
У луцьких нацгвардійців – «дембель». ФОТО
Сьогодні, 16:43
Не було пульсу в обох руках: на Волині врятували пацієнта з критичним звуженням артерій
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
9-річний волинянин потребує дороговартісного лікування: рідні благають про допомогу 9-річний волинянин потребує дороговартісного лікування: рідні благають про допомогу
27 вересень, 15:24
На Волині учні збирають кошти для дітей, котрі не можуть відвідувати школу На Волині учні збирають кошти для дітей, котрі не можуть відвідувати школу
08 вересень, 04:22
Біда прийшла зненацька: рідні важкохворої волинянки просять про допомогу Біда прийшла зненацька: рідні важкохворої волинянки просять про допомогу
30 серпень, 11:53
Просять допомогти врятувати від раку 29-річну жінку Просять допомогти врятувати від раку 29-річну жінку
13 серпень, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сказала, що телефонують з банку: на Волині розшукують жінку, яка пішла з дому й не повернулась. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Як вибрати душові двері Huppe*
Сьогодні, 17:03
 0
Гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО
Сьогодні, 16:58
 0
20-річний хлопець, який потрапив в аварію неподалік Луцька, перебуває у комі і потребує допомоги
Сьогодні, 16:49
 0
У луцьких нацгвардійців – «дембель». ФОТО
Сьогодні, 16:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿