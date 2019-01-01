Гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО

Сергія Сивохо призначили на важливу посаду в Раді нацбезпеки і оборони України. Тепер він займає позицію радника секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.



Про це сам гуморист написав на своїй сторінці у Facebook, - повідомляє



Сивохо оприлюднив також фото власного посвідчення, яке йому видали ще 18 жовтня.



"Починаю тиждень з нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість! Попереду багато важкої і важливої роботи!" – зазначив він.



Також Сивохо попросив українців підтримати його у цьому новому етапі його життя і пообіцяв не підвести.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комікапризначили на важливу посаду в Раді нацбезпеки і оборони України. Тепер він займає позицію радника секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.Про це сам гуморист написав на своїй сторінці у Facebook, - повідомляє "24 канал" Сивохо оприлюднив також фото власного посвідчення, яке йому видали ще 18 жовтня."Починаю тиждень з нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість! Попереду багато важкої і важливої роботи!" – зазначив він.Також Сивохо попросив українців підтримати його у цьому новому етапі його життя і пообіцяв не підвести.

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