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Гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО

Гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО
Коміка Сергія Сивохо призначили на важливу посаду в Раді нацбезпеки і оборони України. Тепер він займає позицію радника секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Про це сам гуморист написав на своїй сторінці у Facebook, - повідомляє "24 канал".

Сивохо оприлюднив також фото власного посвідчення, яке йому видали ще 18 жовтня.

"Починаю тиждень з нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість! Попереду багато важкої і важливої роботи!" – зазначив він.

Також Сивохо попросив українців підтримати його у цьому новому етапі його життя і пообіцяв не підвести.

Гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО

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Теги: нова посада, РНБО, гуморист, Зеленський
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Коментарі 1
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зю-команда буде валити сєпарів своїми дурнуватими жартами
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