Гуморист Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО
Сьогодні, 16:58
Коміка Сергія Сивохо призначили на важливу посаду в Раді нацбезпеки і оборони України. Тепер він займає позицію радника секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
Про це сам гуморист написав на своїй сторінці у Facebook, - повідомляє "24 канал".
Сивохо оприлюднив також фото власного посвідчення, яке йому видали ще 18 жовтня.
"Починаю тиждень з нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість! Попереду багато важкої і важливої роботи!" – зазначив він.
Також Сивохо попросив українців підтримати його у цьому новому етапі його життя і пообіцяв не підвести.
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Про це сам гуморист написав на своїй сторінці у Facebook, - повідомляє "24 канал".
Сивохо оприлюднив також фото власного посвідчення, яке йому видали ще 18 жовтня.
"Починаю тиждень з нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість! Попереду багато важкої і важливої роботи!" – зазначив він.
Також Сивохо попросив українців підтримати його у цьому новому етапі його життя і пообіцяв не підвести.
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Коментарі 1
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