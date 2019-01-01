Сказала, що телефонують з банку: на Волині розшукують жінку, яка пішла з дому й не повернулась. ФОТО
Сьогодні, 17:10
Розшукують тридцятирічну жительку села Олександрівка Рожищенського району Тетяну Подляшко, яка декілька днів тому пішла з дому й досі не повернулася.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклої.
Жінка розповіла, що в обідню пору Тетяна отримала телефонний дзвінок, рідним сказала, що дзвонили з банку і просили приїхати на зустріч. Після цього її ніхто не бачив, а на зв’язок вона не виходила.
У день зникнення була вдягнена у червону куртку з написом на спині, джинси і чорні кросівки з зеленими шнурівками.
Наразі над справою працюють правоохоронні органи.
Якщо вам відома будь-яка інформація щодо місцезнаходження зниклої – повідомте за телефоном: 102, 38096 814 58 17 або 38097 675 44 90.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила сестра зниклої.
Жінка розповіла, що в обідню пору Тетяна отримала телефонний дзвінок, рідним сказала, що дзвонили з банку і просили приїхати на зустріч. Після цього її ніхто не бачив, а на зв’язок вона не виходила.
У день зникнення була вдягнена у червону куртку з написом на спині, джинси і чорні кросівки з зеленими шнурівками.
Наразі над справою працюють правоохоронні органи.
Якщо вам відома будь-яка інформація щодо місцезнаходження зниклої – повідомте за телефоном: 102, 38096 814 58 17 або 38097 675 44 90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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