Потяг «Львів – Ковель» тимчасово змінить графіку руху
Сьогодні, 17:46
22 жовтня цього року поїзд "Львів – Ковель" тимчасово змінить графіку руху.
Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.
"У зв'язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Батьово – Косино, Косино – Берегово та Львів – Підзамче зазнає тимчасових змін графік руху приміських поїздів", - йдеться у повідомлені.
Так, 22 жовтня цього року поїзд "Львів – Ковель" курсуватиме лише до ст. Червоноград та зворотно.
Тож, Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у зазначений день.
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Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.
"У зв'язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Батьово – Косино, Косино – Берегово та Львів – Підзамче зазнає тимчасових змін графік руху приміських поїздів", - йдеться у повідомлені.
Так, 22 жовтня цього року поїзд "Львів – Ковель" курсуватиме лише до ст. Червоноград та зворотно.
Тож, Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у зазначений день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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