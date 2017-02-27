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Потяг «Львів – Ковель» тимчасово змінить графіку руху

Потяг «Львів – Ковель» тимчасово змінить графіку руху
22 жовтня цього року поїзд "Львів – Ковель" тимчасово змінить графіку руху.

Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.

"У зв'язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Батьово – Косино, Косино – Берегово та Львів – Підзамче зазнає тимчасових змін графік руху приміських поїздів", - йдеться у повідомлені.

Так, 22 жовтня цього року поїзд "Львів – Ковель" курсуватиме лише до ст. Червоноград та зворотно.

Тож, Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у зазначений день.

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Теги: потяг, Ковель, Львів, зміни
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