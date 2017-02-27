Потяг «Львів – Ковель» тимчасово змінить графіку руху

22 жовтня цього року поїзд "Львів – Ковель" тимчасово змінить графіку руху.Про це йдеться на сайті Львівської залізниці."У зв'язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Батьово – Косино, Косино – Берегово та Львів – Підзамче зазнає тимчасових змін графік руху приміських поїздів", - йдеться у повідомлені.Так, 22 жовтня цього року поїзд "Львів – Ковель" курсуватиме лише до ст. Червоноград та зворотно.Тож, Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїздів під час планування поїздок у зазначений день.