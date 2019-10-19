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У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО

У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО
Храм святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова, що у селі Бірки Любешівського району, відсвяткував 250-річний ювілей.

Божественну літургію очолив архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, - повідомляє Волинська єпархія УПЦ.

Йому співслужили настоятель місцевого храму протоієрей Анатолій Мельничук, благочинний Любешівського округу протоієрей Анатолій Шкара, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Любешівського благочиння.

На Малому вході керівник Волинською єпархією відзначив високою церковною нагородою настоятеля місцевого храму протоієрея Анатолія Мельничука – правом служіння літургії з відкритими Царськими вратами до Херувимської пісні.

Під час божественної літургії піднесли посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового православ'я.

Наприкінці божественної літургії владика Нафанаїл нагородив найактивніших парафіян храму медалями «Волинської ікони Божої Матері» та благословенними грамотами.

Архіпастир привітав настоятеля, прихожан і гостей з великим ювілеєм відкриття храму, в якому чверть тисячоліття лунає жива молитва й звершується літургія.

У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО
У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО
У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО
У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО
У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО
У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО
У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО
У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО
У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО
У селі на Волині відзначили 250-літній ювілей храму УПЦ (МП). ФОТО

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Теги: Любешівський район, ювілей храму, Московський патріархат
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