У Польщі жахливо загинули двоє українців





Як пoвідoмляє



Удар був настільки сильним, що чоловік пролетів понад 150 метрів, а його тіло фактично розірвало на частини. За кермом авто перебувала жінка, яка їхала разом з 4-річною дитиною.



Ще одна трагедія сталася в ніч на 19 жовтня в населеному пункті Лукув (Люблінське воєводство). 21-річного українця збив на смерть вантажний потяг. За попередніми даними місцевої поліції, хлопець вибіг на колію, коли загороджувальний шлагбаум вже був опущений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трагічні випадки, в яких загинули громадяни України, сталися в Люблінському та Мазовецькому воєводствах.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на fakt.pl, ввечері минулої суботи, 19 жовтня, в населеному пункту Ізабелін-Дзеканувек неподалік Варшави українця на смерть на пішохідному переході збив автомобіль.Удар був настільки сильним, що чоловік пролетів понад 150 метрів, а його тіло фактично розірвало на частини. За кермом авто перебувала жінка, яка їхала разом з 4-річною дитиною.Ще одна трагедія сталася в ніч на 19 жовтня в населеному пункті Лукув (Люблінське воєводство). 21-річного українця збив на смерть вантажний потяг. За попередніми даними місцевої поліції, хлопець вибіг на колію, коли загороджувальний шлагбаум вже був опущений.

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