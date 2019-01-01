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У Польщі жахливо загинули двоє українців

У Польщі жахливо загинули двоє українців
Трагічні випадки, в яких загинули громадяни України, сталися в Люблінському та Мазовецькому воєводствах.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на fakt.pl, ввечері минулої суботи, 19 жовтня, в населеному пункту Ізабелін-Дзеканувек неподалік Варшави українця на смерть на пішохідному переході збив автомобіль.

Удар був настільки сильним, що чоловік пролетів понад 150 метрів, а його тіло фактично розірвало на частини. За кермом авто перебувала жінка, яка їхала разом з 4-річною дитиною.

Ще одна трагедія сталася в ніч на 19 жовтня в населеному пункті Лукув (Люблінське воєводство). 21-річного українця збив на смерть вантажний потяг. За попередніми даними місцевої поліції, хлопець вибіг на колію, коли загороджувальний шлагбаум вже був опущений.

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Теги: Польща, українці, трагічні смерті
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