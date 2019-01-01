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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 22 жовтня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Світязі опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +7…+9 градусів, удень – +20…+22. Вітер західний, південний і південно-західний, 1-4 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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