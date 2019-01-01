П'яний волинянин на очах у дітей зарізав дружину





Про це повідомляє



Удень 19 жовтня цього року її нетверезий 36-річний чоловік удома на очах у дітей ударив дружину ножем в серце, завдавши смертельного поранення.



Затриманому одразу повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства й прокурори наполягають на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Зауважують, що санкцією ч.1 ст. 115 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори наполягають на взятті під варту волинянина, підозрюваного у вбивстві 42-річної мешканки села Кортеліси Ратнівського району.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині. Удень 19 жовтня цього року її нетверезий 36-річний чоловік удома на очах у дітей ударив дружину ножем в серце, завдавши смертельного поранення.Затриманому одразу повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства й прокурори наполягають на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Зауважують, що санкцією ч.1 ст. 115 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію