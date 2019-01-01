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П'яний волинянин на очах у дітей зарізав дружину

П'яний волинянин на очах у дітей зарізав дружину
Прокурори наполягають на взятті під варту волинянина, підозрюваного у вбивстві 42-річної мешканки села Кортеліси Ратнівського району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Удень 19 жовтня цього року її нетверезий 36-річний чоловік удома на очах у дітей ударив дружину ножем в серце, завдавши смертельного поранення.

Затриманому одразу повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства й прокурори наполягають на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зауважують, що санкцією ч.1 ст. 115 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.

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Теги: Волинь, ножове поранення, смерть
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