П'яний волинянин на очах у дітей зарізав дружину
Сьогодні, 18:03
Прокурори наполягають на взятті під варту волинянина, підозрюваного у вбивстві 42-річної мешканки села Кортеліси Ратнівського району.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Удень 19 жовтня цього року її нетверезий 36-річний чоловік удома на очах у дітей ударив дружину ножем в серце, завдавши смертельного поранення.
Затриманому одразу повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства й прокурори наполягають на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зауважують, що санкцією ч.1 ст. 115 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Удень 19 жовтня цього року її нетверезий 36-річний чоловік удома на очах у дітей ударив дружину ножем в серце, завдавши смертельного поранення.
Затриманому одразу повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства й прокурори наполягають на застосуванні до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зауважують, що санкцією ч.1 ст. 115 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
П'яний волинянин на очах у дітей зарізав дружину
Сьогодні, 18:03
У Польщі жахливо загинули двоє українців
Сьогодні, 17:52
Потяг «Львів – Ковель» тимчасово змінить графіку руху
Сьогодні, 17:46