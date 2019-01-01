Закон про касові апарати: як на Волині підприємці готуються до нововведення. ВІДЕО

Анні Хоменко з Луцька, аби встановити касові апарати на її торгових точках.



Жінка розповідає, що в подальшому потрібно буде сплачувати за їх обслуговування по 2 тисячі гривень щомісяця, - йдеться у сюжеті



Анна Хоменко говорить, що зміни у її бізнесі спонукають законодавчі зміни щодо обов’язкових касових апаратів. У податковій, керівниця сектору комунікацій Олена Нікотіна каже, що з нового року пропонуватимуть замість старих касових апаратів використовувати тестове програмне забезпечення, аби чеки були електронні й можна було б користуватися планшетом чи телефоном замість додаткового обладнання.



Луцька підприємиця Анна Хоменко розповіла, що сімейний бізнес започаткував чоловік 5 років тому - разом продають кавові напої. Вона каже, з наступного року на всі торгівельні точки доведеться встановлювати кавові апарати: "Потрібно більше налагодити цей процес, бо, якщо це буде за старим зразком, то буде незручно і витратно для бізнесу. От у нас багато локацій і на кожну треба касовий апарат, а це мінімум 7 тисяч. Для того, щоб планшет був, то треба інтернет. У нас є велокавярні і там буде проблематично це робити".



З першого жовтня наступного року касові апарати зобов’язані мати усі підприємці спрощеної системи оподаткування другої, третьої і четвертої груп: це ювеліри, надавачі послуг, бари, кафе, - каже працівниця податкової Олена Нікотіна. Не торкнуться зміни першої групи підприємців спрощеної системи.



«Йдеться про тих, які здійснюють торгівлю на ринках із лотків – це перша група спрощеної системи. Обсяги доході в яких за рік не перевищують 300 тисяч гривень. Не будуть використовувати громадяни, які продають вживаний товар чи такий, який виготовляють власними силами», - продовжує розповідати завідувачка сектору комунікації ГУ ДПС України у Волинській області Олена Нікотіна.



Чеки можна буде перевірити в електронній системі «Е-чеки», якщо покупця обманули з сумою чи чек не зареєстрований в податковій, то покупцю повернуть витрачену суму на товар.



Голова правління ГО "Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь" Ігор Дильов розповів: "Для громадян – це буде подорожчання. Десь на 20% - так порахувала державна регуляторна служба. На старті треба буде 30 тисяч гривень і підприємець це закладе у вартість товару".



На Волині, каже податківець Олена Нікотіна, у торгівельній мережі нині використовують майже 7400 реєстраторів розрахункових операцій.



Нагадаємо, згідно з інформацією на офіційному сайті президента України гарант 17 жовтня підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг». Їх парламент ухвалив 20 вересня цього року.







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