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«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку

«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
Команда на чолі з режисером Олександром Стеренчуком, яка працює над фільмом «Terra Gileya (Земля Полісся)», днями повернулася з другої експедиції.

Основний акцент цього разу робили на тваринах, які мешкають у національному природному парку «Цуманська пуща»: олені благородному та олені плямистому, зубрі/бізоні європейських і лосі європейському, - пишуть Волинські новини.

«Усі вони досить рідкісні в наших краях, – зазначає Олександр. – Але зубр і лось – надрідкісні й занесені до Червоної книги України. Якщо оленів ми назнімали вдосталь і до нас влізли в кадр навіть муфлони, які є завезеним інвазійним видом, то зубри конкретно від знімальної групи ховалися, але от лісові інспектори їх бачили і навіть знімали на телефони, як, до речі, й лося. З цих знімань ми зрозуміли, що на кожну тварину має бути окремий похід. З наступного тижня зосередимося суто на зубрі. Ми зрозуміли, як він поводиться, якими стежками ходить, тому будемо з ночі вистежувати і під ранок знімати».

Знімаючи Цуманську пущу, ентузіасти зафільмували й Олику і її стародавні урочища. «Це все землі та маєтки князів Радзивілів. Не оминули ми і знамениту дорогу з давньої бруківки, зняли й сам Олицький замок, а також кількасотлітні каштани. Всіх деталей не розкриємо, щоб не спойлерити, проте спеціально зробили кілька фото, аби передати осінню атмосферу», – інтригує Олександр Стеренчук.

Звісно, як і в кожній справі, тут важлива командна робота. Тож режисер фільму «Terra Gileya (Земля Полісся)» дякує операторам Олександру Солов’ю та Олександру Харланову, пілоту авіазнімання Костянтину Крижалову, небайдужим людям, які допомагали й допомагають у різні способи: Ігорю Квачу, Максиму Нечипоруку, Сергію Цузу, Олександру Дмитруку, Андрію Д’яченку, Євгену Макарі та всім працівникам Національного природного парку «Цуманська Пуща».

«І не втомлююся повторювати, що ми готові до співпраці й до пожертв небайдужих громадян. Навіть якихось 100 гривень – це вже величезний вклад у фільм про унікальну природу, – каже Олександр Стеренчук. – Дуже хочеться донести світові, що, наприклад, та ж «Цуманська Пуща» не гірша за Єллоустоун».
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку
«Цуманська пуща» не гірша за Єллоустоун: захоплюючі кадри волинського нацпарку

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Теги: «Цуманська пуща», фото
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