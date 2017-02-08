На Волині за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 3700 людей
Сьогодні, 18:53
На Волині впродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями захворіло приблизно 3700 волинян, що на 300 осіб менше ніж попереднього тижня.
Відтак, з початку епідемічного сезону (30 вересня 2019 р.) вже перехворіло близько 11 тисяч мешканців області, - інформує Волинський лабораторний центр.
Нагадуют, що найефективнішим засобом в профілактиці грипу є вакцинація.Щеплення найкраще робити в жовтні-листопаді, коли епідемія ще не почалася, оскільки на вироблення імунітету організму потрібно близько 2 тижні.
До сезону епідемії 2019-2020 року в Україні зареєстровані дві вакцини від грипу (Ваксигрип, Франція, котра містить усі чотири штами вірусу грипу та Джісі флю, Корея – містить три штами вірусів), котрі вже доступні в аптеках міста. Вартість однієї дози вакцини становить близько 300 грн, водночас триденне лікування для хворого з грипом обійдеться більше ніж тисяча гривень.
На сьогодні в області прищепилося понад 170 осіб, із них 101 — це особи із групи ризику.
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Відтак, з початку епідемічного сезону (30 вересня 2019 р.) вже перехворіло близько 11 тисяч мешканців області, - інформує Волинський лабораторний центр.
Нагадуют, що найефективнішим засобом в профілактиці грипу є вакцинація.Щеплення найкраще робити в жовтні-листопаді, коли епідемія ще не почалася, оскільки на вироблення імунітету організму потрібно близько 2 тижні.
До сезону епідемії 2019-2020 року в Україні зареєстровані дві вакцини від грипу (Ваксигрип, Франція, котра містить усі чотири штами вірусу грипу та Джісі флю, Корея – містить три штами вірусів), котрі вже доступні в аптеках міста. Вартість однієї дози вакцини становить близько 300 грн, водночас триденне лікування для хворого з грипом обійдеться більше ніж тисяча гривень.
На сьогодні в області прищепилося понад 170 осіб, із них 101 — це особи із групи ризику.
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