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На Волині за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 3700 людей

На Волині за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 3700 людей
На Волині впродовж минулого тижня гострими респіраторними вірусними інфекціями захворіло приблизно 3700 волинян, що на 300 осіб менше ніж попереднього тижня.

Відтак, з початку епідемічного сезону (30 вересня 2019 р.) вже перехворіло близько 11 тисяч мешканців області, - інформує Волинський лабораторний центр.

Нагадуют, що найефективнішим засобом в профілактиці грипу є вакцинація.Щеплення найкраще робити в жовтні-листопаді, коли епідемія ще не почалася, оскільки на вироблення імунітету організму потрібно близько 2 тижні.

До сезону епідемії 2019-2020 року в Україні зареєстровані дві вакцини від грипу (Ваксигрип, Франція, котра містить усі чотири штами вірусу грипу та Джісі флю, Корея – містить три штами вірусів), котрі вже доступні в аптеках міста. Вартість однієї дози вакцини становить близько 300 грн, водночас триденне лікування для хворого з грипом обійдеться більше ніж тисяча гривень.

На сьогодні в області прищепилося понад 170 осіб, із них 101 — це особи із групи ризику.

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Теги: грип, ГРВІ, Волинь
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