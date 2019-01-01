В авіакатастрофі на Полтавщині загинув ексміністр аграрної політики

Тарасом Кутовим на борту, ексчиновник загинув.



Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Полтавській області, - пише



"Сталося падіння вертольота "Робінсон-44" , внаслідок чого загинула одна особа. Вертоліт слідував з м. Київ до Полтавської області", - ідеться в повідомленні.



ТСН.ua підтвердили джерела, що загинув колишній народний депутат і ексміністр аграрної політики Тарас Кутовий.



Інформацію про загибель Кутового також підтвердив колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко:



"Трагічно загинув Тарас Кутовий... Спочивай з миром, друже...", - написав Розенко у Facebook.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тарасенкове Полтавської області впав вертоліт з колишнім міністром аграрної політикина борту, ексчиновник загинув.Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Полтавській області, - пише ТСН "Сталося падіння вертольота "Робінсон-44" , внаслідок чого загинула одна особа. Вертоліт слідував з м. Київ до Полтавської області", - ідеться в повідомленні.ТСН.ua підтвердили джерела, що загинув колишній народний депутат і ексміністр аграрної політики Тарас Кутовий.Інформацію про загибель Кутового також підтвердив колишній віцепрем'єр-міністр"Трагічно загинув Тарас Кутовий... Спочивай з миром, друже...", - написав Розенко у Facebook.

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