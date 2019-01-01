В авіакатастрофі на Полтавщині загинув ексміністр аграрної політики
Сьогодні, 19:03
У селі Тарасенкове Полтавської області впав вертоліт з колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим на борту, ексчиновник загинув.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Полтавській області, - пише ТСН.
"Сталося падіння вертольота "Робінсон-44" , внаслідок чого загинула одна особа. Вертоліт слідував з м. Київ до Полтавської області", - ідеться в повідомленні.
ТСН.ua підтвердили джерела, що загинув колишній народний депутат і ексміністр аграрної політики Тарас Кутовий.
Інформацію про загибель Кутового також підтвердив колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко:
"Трагічно загинув Тарас Кутовий... Спочивай з миром, друже...", - написав Розенко у Facebook.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Полтавській області, - пише ТСН.
"Сталося падіння вертольота "Робінсон-44" , внаслідок чого загинула одна особа. Вертоліт слідував з м. Київ до Полтавської області", - ідеться в повідомленні.
ТСН.ua підтвердили джерела, що загинув колишній народний депутат і ексміністр аграрної політики Тарас Кутовий.
Інформацію про загибель Кутового також підтвердив колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко:
"Трагічно загинув Тарас Кутовий... Спочивай з миром, друже...", - написав Розенко у Facebook.
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Коментарі 1
Екс-міністр, освічена людина, інтелектуал - і на соморобному фанерному гвинтокрилі!? Чим можна пояснити таку авантюру? Хтось з розумних сказав, що існують дві речі, які не мають меж: Всесвіт і людська дурість.
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