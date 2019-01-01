У Києві впіймали чоловіка, який розбещував дітей у приміщеннях шкіл





Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції, - пише



"До Подільського управління поліції звернулась директор школи із повідомленням про те, що невідомий проник у приміщення туалету та вчинив розпусні дії щодо малолітнього учня. На місце події одразу прибули працівники сектору ювенальної превенції", - йдеться у повідомленні.



За словами начальника Подільського управління поліції Владислава Іщенка, під час бесіди з працівниками школи, учнями та батьками дитини "дитячим" поліцейським вдалось встановити, що правопорушник, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, у присутності 6-річної дитини оголив свій статевий орган та намагався вчинити розпусні дії.



Як зазначається, хлопчик відштовхнув незнайомця та вибіг у коридор.



"Водночас до поліції звернулись батьки учня іншої школи із заявою про те, що того дня за аналогічних обставинах невідомий намагався вчинити розпусні дії щодо їхнього 8-річного сина. Школяр одразу залишив туалетну кімнату, а чоловік зник", - додав начальник управління поліції.



Своєю чергою сестра першокласника написала на своїй сторінці у Facebook, що вчителі та директор школи №123, де стався другий інцидент, закликали "не фантазувати, не згущувати фарби і не надавати цьому розголосу".



Наразі зловмисника затримали. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець, який до кримінальної відповідальності раніше не притягувався. Правоохоронці перевіряють свідчення заявників та затриманого, а також встановлюють усі обставини подій. Також підозрюваний перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Києва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві викрили чоловіка, який розбещував дітей.Про це повідомили у відділі комунікації столичної поліції, - пише ТСН "До Подільського управління поліції звернулась директор школи із повідомленням про те, що невідомий проник у приміщення туалету та вчинив розпусні дії щодо малолітнього учня. На місце події одразу прибули працівники сектору ювенальної превенції", - йдеться у повідомленні.За словами начальника Подільського управління поліції Владислава Іщенка, під час бесіди з працівниками школи, учнями та батьками дитини "дитячим" поліцейським вдалось встановити, що правопорушник, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, у присутності 6-річної дитини оголив свій статевий орган та намагався вчинити розпусні дії.Як зазначається, хлопчик відштовхнув незнайомця та вибіг у коридор."Водночас до поліції звернулись батьки учня іншої школи із заявою про те, що того дня за аналогічних обставинах невідомий намагався вчинити розпусні дії щодо їхнього 8-річного сина. Школяр одразу залишив туалетну кімнату, а чоловік зник", - додав начальник управління поліції.Своєю чергою сестра першокласника написала на своїй сторінці у Facebook, що вчителі та директор школи №123, де стався другий інцидент, закликали "не фантазувати, не згущувати фарби і не надавати цьому розголосу".Наразі зловмисника затримали. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець, який до кримінальної відповідальності раніше не притягувався. Правоохоронці перевіряють свідчення заявників та затриманого, а також встановлюють усі обставини подій. Також підозрюваний перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Києва.

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