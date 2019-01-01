На Волині перекинулась вантажівка з деревиною. ФОТО

На Камінь-Каширщині перекинувся вантажний автомобіль КамАЗ, який перевозив палетні матеріали.Аварія сталася 21 жовтня, на відрізку дороги між селом Брониця та Каменем-Каширським, - повідомляє Камінь-Каширському відділі поліції.«КамАЗ» рухався у напрямі з села Брониця до міста Каменя-Каширського.Водій вантажівки не вибрав безпечної швидкості й дистанції руху, а також не врахував при цьому масу й об’єм вантажу, який доставляв, внаслідок чого допустив перекидання автомобіля. Вантаж розсипало по всій дорозі, що перешкоджало руху транспортних засобів.На місце події прибули правоохоронці Камінь-Каширського відділу поліції, які забезпечували охорону громадського порядку, доки представники підприємства, на яке мали доставити палетні матеріали, розчищали проїжджу частину.Поліцейські склали на водія, який отримав під час ДТП незначні ушкодження, протокол за ст. 124 КУпАП.