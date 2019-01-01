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На Волині перекинулась вантажівка з деревиною. ФОТО

На Волині перекинулась вантажівка з деревиною. ФОТО
На Камінь-Каширщині перекинувся вантажний автомобіль КамАЗ, який перевозив палетні матеріали.

Аварія сталася 21 жовтня, на відрізку дороги між селом Брониця та Каменем-Каширським, - повідомляє Камінь-Каширському відділі поліції.

«КамАЗ» рухався у напрямі з села Брониця до міста Каменя-Каширського.

Водій вантажівки не вибрав безпечної швидкості й дистанції руху, а також не врахував при цьому масу й об’єм вантажу, який доставляв, внаслідок чого допустив перекидання автомобіля. Вантаж розсипало по всій дорозі, що перешкоджало руху транспортних засобів.
На Волині перекинулась вантажівка з деревиною. ФОТО

На місце події прибули правоохоронці Камінь-Каширського відділу поліції, які забезпечували охорону громадського порядку, доки представники підприємства, на яке мали доставити палетні матеріали, розчищали проїжджу частину.
На Волині перекинулась вантажівка з деревиною. ФОТО

Поліцейські склали на водія, який отримав під час ДТП незначні ушкодження, протокол за ст. 124 КУпАП.

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Теги: Волинь, Брониця, Камінь-Каширський
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