Волиняни допомогли збірній України вибороти срібло міжнародного турніру
Сьогодні, 22:59
Волиняни вдало виступили на міжнародному турнірі із кіокушинкайкан карате.
Змагання відбулися 19 жовтня у польському місті Скаржисько-Каменна, - повідомив голова правління української федерації "Кіокушинкайкан Карате" Дмитро Волинець.
Загалом, між собою позмагалося близько 350 спортсменів з України, Австрії, Росії та усіх куточків Польщі
Волиняни продемонстрували високий рівень підготовки. Зокрема, наші земляки показали такі результати: Святослав Главічка - 1 місце (вагова категорія 16-17 років, до 70 кг);
Василь Шевчук - 2 місце (вагова категорія 18+, до 80 кг);
Максим Бездєнєжних - 2 місце (вагова категорія 16-17 років, до 70 кг);
Олександр Колодій - 2 місце (вагова категорія 16-17 років, до 65 кг);
Олександр Курлович - 2 місце (вагова категорія 14-15 років, понад 65 кг);
Давид Кандиба - 3 місце (вагова категорія 10-11 років, до 30 кг).
У загальнокомандному заліку українська збірна виборола 2 місце та отримала 24 нагороди.
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Змагання відбулися 19 жовтня у польському місті Скаржисько-Каменна, - повідомив голова правління української федерації "Кіокушинкайкан Карате" Дмитро Волинець.
Загалом, між собою позмагалося близько 350 спортсменів з України, Австрії, Росії та усіх куточків Польщі
Волиняни продемонстрували високий рівень підготовки. Зокрема, наші земляки показали такі результати: Святослав Главічка - 1 місце (вагова категорія 16-17 років, до 70 кг);
Василь Шевчук - 2 місце (вагова категорія 18+, до 80 кг);
Максим Бездєнєжних - 2 місце (вагова категорія 16-17 років, до 70 кг);
Олександр Колодій - 2 місце (вагова категорія 16-17 років, до 65 кг);
Олександр Курлович - 2 місце (вагова категорія 14-15 років, понад 65 кг);
Давид Кандиба - 3 місце (вагова категорія 10-11 років, до 30 кг).
У загальнокомандному заліку українська збірна виборола 2 місце та отримала 24 нагороди.
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