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Волиняни допомогли збірній України вибороти срібло міжнародного турніру

Волиняни допомогли збірній України вибороти срібло міжнародного турніру
Волиняни вдало виступили на міжнародному турнірі із кіокушинкайкан карате.

Змагання відбулися 19 жовтня у польському місті Скаржисько-Каменна, - повідомив голова правління української федерації "Кіокушинкайкан Карате" Дмитро Волинець.

Загалом, між собою позмагалося близько 350 спортсменів з України, Австрії, Росії та усіх куточків Польщі

Волиняни продемонстрували високий рівень підготовки. Зокрема, наші земляки показали такі результати: Святослав Главічка - 1 місце (вагова категорія 16-17 років, до 70 кг);

Василь Шевчук - 2 місце (вагова категорія 18+, до 80 кг);

Максим Бездєнєжних - 2 місце (вагова категорія 16-17 років, до 70 кг);

Олександр Колодій - 2 місце (вагова категорія 16-17 років, до 65 кг);

Олександр Курлович - 2 місце (вагова категорія 14-15 років, понад 65 кг);

Давид Кандиба - 3 місце (вагова категорія 10-11 років, до 30 кг).

У загальнокомандному заліку українська збірна виборола 2 місце та отримала 24 нагороди.

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Теги: Волинь, спорт
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