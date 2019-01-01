Волиняни допомогли збірній України вибороти срібло міжнародного турніру

Волиняни вдало виступили на міжнародному турнірі із кіокушинкайкан карате.Змагання відбулися 19 жовтня у польському місті Скаржисько-Каменна, - повідомив голова правління української федерації "Кіокушинкайкан Карате"Загалом, між собою позмагалося близько 350 спортсменів з України, Австрії, Росії та усіх куточків ПольщіВолиняни продемонстрували високий рівень підготовки. Зокрема, наші земляки показали такі результати:- 1 місце (вагова категорія 16-17 років, до 70 кг);- 2 місце (вагова категорія 18+, до 80 кг);- 2 місце (вагова категорія 16-17 років, до 70 кг);- 2 місце (вагова категорія 16-17 років, до 65 кг);- 2 місце (вагова категорія 14-15 років, понад 65 кг);- 3 місце (вагова категорія 10-11 років, до 30 кг).У загальнокомандному заліку українська збірна виборола 2 місце та отримала 24 нагороди.