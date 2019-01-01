22 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження завідувач ДНЗ №4, директор Іваничівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату(на фото).За православним календарем 22 жовтня іменини у Петрів і Яковів.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.22 жовтня 1939 рік – вийшов перший номер газети «Новий шлях» (любомльська районна газета, яка з 1992 року носить назву «Наше життя»).22 жовтня 1990 року - на базі духовного училища відновила діяльність Волинська духовна семінарія.22 жовтня 2006 року – на Волині з пастирським візитом вперше побував Верховний архієпископ Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар.У 2015 році цього дня на Державному підприємстві «Луцький ремонтний завод «Мотор» призначили нового керівника. Підприємство Укроборонпрому очолив Володимир Маракулін.