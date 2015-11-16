В ГПУ створили департамент у справах Майдану

Генпрокурорпідписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва у провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з подіями 2013-2014 років.Наказ про створення вказаного Департаменту сьогодні, 21 жовтня, підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка, - повідомляє УНІАН.До складу Департаменту входитимуть три відділи.«Діяльність Департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, скоєних під час Революції Гідності», - йдеться у повідомленні.Зазначається, що водночас ліквідувалии Управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії в структурі Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генпрокуратури.