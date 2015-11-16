В ГПУ створили департамент у справах Майдану
Сьогодні, 03:08
Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення департаменту процесуального керівництва у провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку з подіями 2013-2014 років.
Наказ про створення вказаного Департаменту сьогодні, 21 жовтня, підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка, - повідомляє УНІАН.
До складу Департаменту входитимуть три відділи.
«Діяльність Департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, скоєних під час Революції Гідності», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водночас ліквідувалии Управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії в структурі Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генпрокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Наказ про створення вказаного Департаменту сьогодні, 21 жовтня, підписав генеральний прокурор Руслан Рябошапка, - повідомляє УНІАН.
До складу Департаменту входитимуть три відділи.
«Діяльність Департаменту буде зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, скоєних під час Революції Гідності», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що водночас ліквідувалии Управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії в структурі Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генпрокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В ГПУ створили департамент у справах Майдану
Сьогодні, 03:08
Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Депутат застрелився з рушниці
Сьогодні, 00:17
22 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00