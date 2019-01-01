У 350 разів гірше за сигарету, - екологиня про спалювання сухого листя

Викиди у повітря, які утворюються під час спалення опалого листя, у 350 разів шкідливіші за паління сигарети.Про це заявила екологиня, - пише Громадське.«Коли ми спалюємо опале листя, і якщо воно вологе, воно димить, це є чадний газ, але ще утворюється така штука як бензопірен, це канцероген, який має кумулятивний ефект в організмі людини, він є провокуючим онкологічні захворювання», — розповіла вона.За словами експертки, загалом під час спалення листя утворюються понад 30 речовин, що забруднюють повітря.«Щоб не вдаватися в глибину хімії та екології, мовою цифр: на одну тонну спаленого сміття утворюється 30 кілограмів дуже шкідливих хімічних речовин, які забруднюють атмосферу, повітря. Також вони нікуди не діваються, якщо немає відповідних погодних умов, тобто вони не йдуть у верхні шари атмосфери, а опадають на ґрунт і забруднюють землю і воду», — зазначила Берзіна.Говорячи про рівень шкідливості цих викидів, вона навела приклад: «Коли ми палимо сигарету, якщо порівняти (з диханням викидами спаленого листя — ред.) — це в 350 разів гірше, якщо хтось поруч з тим багаттям».Екологиня додала, що в Україні атмосферу «не вперше» забруднюють викидами зі спаленого листя.«І не тільки в нашій країні, на жаль. Але в нашій країні це виходить за межі здорового глузду. Хтось навіть думає: я буду палити, і ось цей попіл вдобрить ґрунт, він буде більш родючий. Неправда, це буде набагато гірше, це псує ґрунт», — резюмувала вона.