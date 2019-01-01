«Волинь» 30 років тому стала чемпіоном України

Луцька «Волинь» святкує річницю свого чемпіонства в українській зоні Другої ліги СРСР.Саме цього дня, 20 жовтня 1989 року, «Волинь» зіграла чемпіонський матч у українській зоні Другої ліги чемпіонату СРСР (по суті, чемпіонату України з футболу) проти миколаївського «Суднобудівника», - пише прес-служба клубу.Долю поєдинку вирішили голи(який тоді поставив рекорд забитих голів за сезон у складі «Волині», засмутивши суперників 22 рази!), а наша команда перемогла з рахунком 3:0. У підсумку, з 32 перемогами у 52 поєдинках луцький колектив став першим у своїй зоні, випередивши чернівецьку «Буковину».Золоті медалі Чемпіонів України тоді отримали: воротарі –н, захисники –, півзахисники –, нападники –к, головний тренер –, тренер –та начальник команди –