«Волинь» 30 років тому стала чемпіоном України
21 жовтень, 23:36
Луцька «Волинь» святкує річницю свого чемпіонства в українській зоні Другої ліги СРСР.
Саме цього дня, 20 жовтня 1989 року, «Волинь» зіграла чемпіонський матч у українській зоні Другої ліги чемпіонату СРСР (по суті, чемпіонату України з футболу) проти миколаївського «Суднобудівника», - пише прес-служба клубу.
Долю поєдинку вирішили голи Андрія Федецького, Володимира Мозолюка та Володимира Дикого (який тоді поставив рекорд забитих голів за сезон у складі «Волині», засмутивши суперників 22 рази!), а наша команда перемогла з рахунком 3:0. У підсумку, з 32 перемогами у 52 поєдинках луцький колектив став першим у своїй зоні, випередивши чернівецьку «Буковину».
Золоті медалі Чемпіонів України тоді отримали: воротарі – Михайло Бурч, Раймонд Лайзан, захисники – Володимир Антонюк, Олег Федюков, Іван Польний, Геннадій Шухман, Роман Крищишин, півзахисники – Анатолій Раденко, Микола Слука, Андрій Федецький, Сергій Ковальов, Володимир Гащин, Володимир Мартинюк, нападники – Арманд Зейберліньш, Володимир Дикий, Павло Філонюк, Володимир Мозолюк, головний тренер – Віталій Кварцяний, тренер – Олексій Єщенко та начальник команди – Анатолій Барабасевич.
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Саме цього дня, 20 жовтня 1989 року, «Волинь» зіграла чемпіонський матч у українській зоні Другої ліги чемпіонату СРСР (по суті, чемпіонату України з футболу) проти миколаївського «Суднобудівника», - пише прес-служба клубу.
Долю поєдинку вирішили голи Андрія Федецького, Володимира Мозолюка та Володимира Дикого (який тоді поставив рекорд забитих голів за сезон у складі «Волині», засмутивши суперників 22 рази!), а наша команда перемогла з рахунком 3:0. У підсумку, з 32 перемогами у 52 поєдинках луцький колектив став першим у своїй зоні, випередивши чернівецьку «Буковину».
Золоті медалі Чемпіонів України тоді отримали: воротарі – Михайло Бурч, Раймонд Лайзан, захисники – Володимир Антонюк, Олег Федюков, Іван Польний, Геннадій Шухман, Роман Крищишин, півзахисники – Анатолій Раденко, Микола Слука, Андрій Федецький, Сергій Ковальов, Володимир Гащин, Володимир Мартинюк, нападники – Арманд Зейберліньш, Володимир Дикий, Павло Філонюк, Володимир Мозолюк, головний тренер – Віталій Кварцяний, тренер – Олексій Єщенко та начальник команди – Анатолій Барабасевич.
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