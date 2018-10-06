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На Волині для учасників АТО і ООС бережуть 2,5 тисячі гектарів землі

На Волині для учасників АТО і ООС бережуть 2,5 тисячі гектарів землі
Понад 2,5 тисячі гектарів волинських земель зарезервували для
учасників бойових дій на сході України.

Мова йде про землі державної власності сільськогосподарського призначення, - повідомляють у ГУ Держгеокадастру у Волинській області.

Для ведення особистого селянського господарства ветеранам пропонують 2462,6 га; для ведення садівництва – 131,4 га.

Найбільші площі земельних масивів зарезервовано у Любомльському (759,7 га), Горохівському (400,5 га) та Турійському (379,1 га) районах.

На сайті Головного управління Держгеокадастру в області у розділі «Інформація для учасників бойових дій та членів їх сімей» у відкритому доступі розміщені альбоми-атласи та алгоритм дій для отримання земельної ділянки. Дані оновлюються щомісяця.

Загалом же, від початку 2019 року до Головного управління Держгеокадастру в області від учасників бойових дій та членів сімей загиблих військовослужбовців надійшло 774 звернення. Після їх розгляду надали 379 дозволи на розроблення документації із
землеустрою.

У перспективі люди отримають 610,2 га: для ведення особистого селянського господарства – 603,5 га, для садівництва –5,4 га, для індивідуального дачного будівництва – 1,3 га.

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Теги: АТО, ООС, земельні ділянки, Волинь
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