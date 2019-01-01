В «Борисполі» через викид отруйних речовин призупиняли виліт літаків
Сьогодні, 04:23
В міжнародному аеропорту «Бориспіль» через викид отруйних речовин на деякий час призупинили роботу.
Повідомлення про різкий запах аміаку надійшло до ДСНС 21 жовтня о 18:20, - повідомляє прс-служба надзвичайників.
Станом на 20:00 виліт літаків з аеропорту «F» довелося призупинити.
Працівники відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС здійснили забір проб повітря для встановлення наявності небезпечних речовин. За результатами замірів встановили наявність в повітрі аміаку (без перевищення граничнодопустимих концентрацій).
Станом на 20:11 за інформацією змінного начальника ДП МА «Бориспіль» роботу аеропорту відновили. Один співробітник авіакомпанії «Скай Ап» доставлений до лікувального закладу. Додатково зі скаргами на погіршення самопочуття звернулося близько 50 осіб, медичний огляд яких провели на місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про різкий запах аміаку надійшло до ДСНС 21 жовтня о 18:20, - повідомляє прс-служба надзвичайників.
Станом на 20:00 виліт літаків з аеропорту «F» довелося призупинити.
Працівники відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС здійснили забір проб повітря для встановлення наявності небезпечних речовин. За результатами замірів встановили наявність в повітрі аміаку (без перевищення граничнодопустимих концентрацій).
Станом на 20:11 за інформацією змінного начальника ДП МА «Бориспіль» роботу аеропорту відновили. Один співробітник авіакомпанії «Скай Ап» доставлений до лікувального закладу. Додатково зі скаргами на погіршення самопочуття звернулося близько 50 осіб, медичний огляд яких провели на місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В «Борисполі» через викид отруйних речовин призупиняли виліт літаків
Сьогодні, 04:23
В ГПУ створили департамент у справах Майдану
Сьогодні, 03:08
Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 02:34