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В «Борисполі» через викид отруйних речовин призупиняли виліт літаків

В «Борисполі» через викид отруйних речовин призупиняли виліт літаків
В міжнародному аеропорту «Бориспіль» через викид отруйних речовин на деякий час призупинили роботу.

Повідомлення про різкий запах аміаку надійшло до ДСНС 21 жовтня о 18:20, - повідомляє прс-служба надзвичайників.

Станом на 20:00 виліт літаків з аеропорту «F» довелося призупинити.
Працівники відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС здійснили забір проб повітря для встановлення наявності небезпечних речовин. За результатами замірів встановили наявність в повітрі аміаку (без перевищення граничнодопустимих концентрацій).

Станом на 20:11 за інформацією змінного начальника ДП МА «Бориспіль» роботу аеропорту відновили. Один співробітник авіакомпанії «Скай Ап» доставлений до лікувального закладу. Додатково зі скаргами на погіршення самопочуття звернулося близько 50 осіб, медичний огляд яких провели на місці.

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Теги: Бориспіль, хімікати
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