вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали продукти, які категорично не можна їсти

Назвали продукти, які категорично не можна їсти
Дієтологи склали список шкідливих продуктів, які не варто їсти навіть в маленьких кількостях.

Іспанські дієтологи перерахували продукти, які, на їхню думку, варто виключити з раціону, пише Кореспондент.

За словами фахівців, існують продукти, які не тільки не приносять користі, але і можуть завдавати шкоди організму в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

"Дієтологи кожен день стикаються з твердженням, що кілька келихів вина або пива в день можуть бути корисні для здоров'я, але це не просто брехня - це справжнє варварство", - заявила дієтолог Пілар Ескер.

Також, за її словами, рафіноване борошно та вироби з нього наносять шкоду здоров'ю, викликаючи раптові підняття і падіння рівня глюкози, які виснажують підшлункову залозу і можуть призвести до діабету.

Рекомендується відмовитися також від ковбас, знежирених молочних продуктів, а також продуктів, в назві яких міститься фраза "без цукру".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: їжа, заборона
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали продукти, які категорично не можна їсти
Сьогодні, 06:04
Безхатьки, непотріб та щурі: лучани скаржаться майданчик-притон біля будинків
Сьогодні, 05:14
В «Борисполі» через викид отруйних речовин призупиняли виліт літаків
Сьогодні, 04:23
В ГПУ створили департамент у справах Майдану
Сьогодні, 03:08
Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Схожі новини
На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який ловив раків з човна На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який ловив раків з човна
18 жовтень, 14:55
Цимес і холодник на квасі: ресторатор розкрив маловідомі рецепти луцької кухні Цимес і холодник на квасі: ресторатор розкрив маловідомі рецепти луцької кухні
18 жовтень, 09:12
Горілчаному підприємству заборонили використовувати символіку Волині Горілчаному підприємству заборонили використовувати символіку Волині
17 жовтень, 17:40
У Раді пропонують заборонити частину пластикових пакетів У Раді пропонують заборонити частину пластикових пакетів
29 вересень, 00:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали продукти, які категорично не можна їсти
Сьогодні, 06:04
 0
Безхатьки, непотріб та щурі: лучани скаржаться майданчик-притон біля будинків
Сьогодні, 05:14
 0
В «Борисполі» через викид отруйних речовин призупиняли виліт літаків
Сьогодні, 04:23
 0
В ГПУ створили департамент у справах Майдану
Сьогодні, 03:08
 0
Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 02:34
 0
Медіа
відео
1/8
﻿