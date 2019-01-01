Назвали продукти, які категорично не можна їсти

Дієтологи склали список шкідливих продуктів, які не варто їсти навіть в маленьких кількостях.Іспанські дієтологи перерахували продукти, які, на їхню думку, варто виключити з раціону, пише Кореспондент.За словами фахівців, існують продукти, які не тільки не приносять користі, але і можуть завдавати шкоди організму в середньостроковій і довгостроковій перспективі."Дієтологи кожен день стикаються з твердженням, що кілька келихів вина або пива в день можуть бути корисні для здоров'я, але це не просто брехня - це справжнє варварство", - заявила дієтологТакож, за її словами, рафіноване борошно та вироби з нього наносять шкоду здоров'ю, викликаючи раптові підняття і падіння рівня глюкози, які виснажують підшлункову залозу і можуть призвести до діабету.Рекомендується відмовитися також від ковбас, знежирених молочних продуктів, а також продуктів, в назві яких міститься фраза "без цукру".