Курс валют у Луцьку на 22 жовтня





Євро при купівлі становить – 27.429, продажу – 28.098.



Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.397.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.004, продаж – 6.636.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.759, а продаж – 25.173.Євро при купівлі становить – 27.429, продажу – 28.098.Курс російського рубля: купівля – 0.340, продаж – 0.397.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.004, продаж – 6.636.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію