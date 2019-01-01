22 жовтня – яке свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10
В церковному календарі це день вшанування пам'яті Іакова Алфеєва - одного з 12 апостолів Ісуса Христа. Інші назви свята: «Яків», «Іаков», «Яків студений», «Деревопилець».
В цей день, 22 жовтня, було прийнято випікати пироги і пригощати ними своїх рідних і близьких. Вважалося, що це забезпечить благополуччя і міцне здоров'я на найближчий рік, – пише znaj.ua.
Про Іакова Алфеєва мало що відомо, у Біблії про нього не йдеться, але згадується його ім'я серед 12 апостолів. Однак точно відомо, що він був простим митарем, а також проповідував християнство в Юдеї. Коли став одним з апостолів, то проповідував в Едессі, потім сам в Газі і Південній Палестині. Складність дослідження його життя з християнстві полягає в змішуванні його з іншими Іаковами.
Чого не можна робити 22 жовтня
Будьте уважніше і не марнуйте дарма сили. Обережніше в транспорті та в юрбі, у вас можуть щось вкрасти. Також слід уникати сварок і любовних зв'язків, вони принесуть тільки розчарування. Смарагд дуже допомагає у цей день. Якщо вам сняться погані сни, то покладіть його під подушку, і їх замінять світлі і радісні.
Народні прикмети на 22 жовтня
Якщо на Якова зранку йтиме дощ, то до вечора заметами сніг буде лежати.
Якщо 22 жовтня випаде сніг, то рік пройде вдало.
Якщо на Дровопильця сніг піде вперше, то зима настане через 40 днів.
Якщо сніг падає і тане, то урожай не вдасться.
У цей день з'явилися бурульки, значить осінь буде довгою.
Якщо утворилася ожеледиця, значить скоро буде дощ.
Якщо модрина не розгубила свої голки, а вишня не впустила листочки, то сніг не випаде, а якщо і ляже на землю, то розтане.
Якщо цибуля має «одяг» більше колишнього, то зима буде холодною.
Дуже пухнастий заєць віщує швидку міцну зиму.
Народжені 22 жовтня мріють про кохання, хоча на перший погляд суворі. Таким людям не дуже щастить у коханні. Носити їм слід сапфір.
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В цей день, 22 жовтня, було прийнято випікати пироги і пригощати ними своїх рідних і близьких. Вважалося, що це забезпечить благополуччя і міцне здоров'я на найближчий рік, – пише znaj.ua.
Про Іакова Алфеєва мало що відомо, у Біблії про нього не йдеться, але згадується його ім'я серед 12 апостолів. Однак точно відомо, що він був простим митарем, а також проповідував християнство в Юдеї. Коли став одним з апостолів, то проповідував в Едессі, потім сам в Газі і Південній Палестині. Складність дослідження його життя з християнстві полягає в змішуванні його з іншими Іаковами.
Чого не можна робити 22 жовтня
Будьте уважніше і не марнуйте дарма сили. Обережніше в транспорті та в юрбі, у вас можуть щось вкрасти. Також слід уникати сварок і любовних зв'язків, вони принесуть тільки розчарування. Смарагд дуже допомагає у цей день. Якщо вам сняться погані сни, то покладіть його під подушку, і їх замінять світлі і радісні.
Народні прикмети на 22 жовтня
Якщо на Якова зранку йтиме дощ, то до вечора заметами сніг буде лежати.
Якщо 22 жовтня випаде сніг, то рік пройде вдало.
Якщо на Дровопильця сніг піде вперше, то зима настане через 40 днів.
Якщо сніг падає і тане, то урожай не вдасться.
У цей день з'явилися бурульки, значить осінь буде довгою.
Якщо утворилася ожеледиця, значить скоро буде дощ.
Якщо модрина не розгубила свої голки, а вишня не впустила листочки, то сніг не випаде, а якщо і ляже на землю, то розтане.
Якщо цибуля має «одяг» більше колишнього, то зима буде холодною.
Дуже пухнастий заєць віщує швидку міцну зиму.
Народжені 22 жовтня мріють про кохання, хоча на перший погляд суворі. Таким людям не дуже щастить у коханні. Носити їм слід сапфір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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