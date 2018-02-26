В ОТГ на Маневиччині створили 10 інклюзивних класів
Сьогодні, 09:15
В Прилісненській ОТГ створили 10 інклюзивних класів. У них навчається 11 дітей громади.
Про це інформує Соціально-психологічна служба Маневицького району у Facebook, – пише видання Волинь.
Всього в Прилісненській ОТГ створили 10 інклюзивних класів, в яких навчається 11 дітей з особливими освітніми потребами. Призначили 6 асистентів учителя з інклюзивного навчання, які є незамінними помічниками в освітньому процесі для педагогів.
До слова, національна рада визначила інклюзивне навчання одним із пріоритетів розвитку держави, одним із основних чинників реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні.
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Про це інформує Соціально-психологічна служба Маневицького району у Facebook, – пише видання Волинь.
Всього в Прилісненській ОТГ створили 10 інклюзивних класів, в яких навчається 11 дітей з особливими освітніми потребами. Призначили 6 асистентів учителя з інклюзивного навчання, які є незамінними помічниками в освітньому процесі для педагогів.
До слова, національна рада визначила інклюзивне навчання одним із пріоритетів розвитку держави, одним із основних чинників реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні.
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