вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани масово скаржилися у міськраду на холод в домівках і сморід у місті

Лучани масово скаржилися у міськраду на холод в домівках і сморід у місті
Від 7 до 20 жовтня в групу оперативного реагування «15-80» та на відкриту платформу «Відкрите місто» надійшло майже 700 відповідних звернень.

Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.

Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп’як розповіла, що найбільша кількість скарг надійшла щодо роботи ДКП «Луцьктепло» – 135. 75 звернень із загальної кількості стосувалися прохання розпочати опалювальний сезон.

Ще 90 звернень щодо житлово-комунальної сфери нашого міста, зокрема 54 дзвінки стосовно функціонування КП «Луцькводоканал».

Окрім того, 185 звернень стосувалися неприємного запаху в місті. Основна частина повідомлень надійшла з 7 до 10 жовтня. Всю інформацію передали відділу екології.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, сморід, проблеми, скарги, міськрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В ОТГ на Маневиччині створили 10 інклюзивних класів
Сьогодні, 09:15
22 жовтня – яке свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10
Лучани масово скаржилися у міськраду на холод в домівках і сморід у місті
Сьогодні, 09:05
Сьогодні у Луцьку стартувала видача електронних квитків для пільговиків
Сьогодні, 08:49
Курс валют у Луцьку на 22 жовтня
Сьогодні, 08:33
Схожі новини
Лучани просять створити онлайн-карту джерел смороду у місті Лучани просять створити онлайн-карту джерел смороду у місті
10 жовтень, 10:02
Працюють хіміки-спеціалісти: у Луцьку – знову сморід з фільтраційних полів Працюють хіміки-спеціалісти: у Луцьку – знову сморід з фільтраційних полів
09 жовтень, 18:11
Недотримання графіків і водії-грубіяни: лучани нарікають на роботу маршруток Недотримання графіків і водії-грубіяни: лучани нарікають на роботу маршруток
08 жовтень, 14:56
У Луцьку через сморід перевірять забійні цехи У Луцьку через сморід перевірять забійні цехи
08 жовтень, 08:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку майже у 9 разів зросла захворюваність на кір
Сьогодні, 09:30
 0
У місті на Волині спіймали чоловіків, які розрізали пилкою високовольтну опору
Сьогодні, 09:26
 0
В ОТГ на Маневиччині створили 10 інклюзивних класів
Сьогодні, 09:15
 0
22 жовтня – яке свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10
 0
Лучани масово скаржилися у міськраду на холод в домівках і сморід у місті
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8
﻿