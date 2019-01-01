Лучани масово скаржилися у міськраду на холод в домівках і сморід у місті

Від 7 до 20 жовтня в групу оперативного реагування «15-80» та на відкриту платформу «Відкрите місто» надійшло майже 700 відповідних звернень.Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»розповіла, що найбільша кількість скарг надійшла щодо роботи ДКП «Луцьктепло» – 135. 75 звернень із загальної кількості стосувалися прохання розпочати опалювальний сезон.Ще 90 звернень щодо житлово-комунальної сфери нашого міста, зокрема 54 дзвінки стосовно функціонування КП «Луцькводоканал».Окрім того, 185 звернень стосувалися неприємного запаху в місті. Основна частина повідомлень надійшла з 7 до 10 жовтня. Всю інформацію передали відділу екології.