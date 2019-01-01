Лучани масово скаржилися у міськраду на холод в домівках і сморід у місті
Сьогодні, 09:05
Від 7 до 20 жовтня в групу оперативного реагування «15-80» та на відкриту платформу «Відкрите місто» надійшло майже 700 відповідних звернень.
Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп’як розповіла, що найбільша кількість скарг надійшла щодо роботи ДКП «Луцьктепло» – 135. 75 звернень із загальної кількості стосувалися прохання розпочати опалювальний сезон.
Ще 90 звернень щодо житлово-комунальної сфери нашого міста, зокрема 54 дзвінки стосовно функціонування КП «Луцькводоканал».
Окрім того, 185 звернень стосувалися неприємного запаху в місті. Основна частина повідомлень надійшла з 7 до 10 жовтня. Всю інформацію передали відділу екології.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося сьогодні, 22 жовтня, під час оперативної наради у Луцькій міській раді.
Директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп’як розповіла, що найбільша кількість скарг надійшла щодо роботи ДКП «Луцьктепло» – 135. 75 звернень із загальної кількості стосувалися прохання розпочати опалювальний сезон.
Ще 90 звернень щодо житлово-комунальної сфери нашого міста, зокрема 54 дзвінки стосовно функціонування КП «Луцькводоканал».
Окрім того, 185 звернень стосувалися неприємного запаху в місті. Основна частина повідомлень надійшла з 7 до 10 жовтня. Всю інформацію передали відділу екології.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В ОТГ на Маневиччині створили 10 інклюзивних класів
Сьогодні, 09:15
22 жовтня – яке свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10
Лучани масово скаржилися у міськраду на холод в домівках і сморід у місті
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 22 жовтня
Сьогодні, 08:33