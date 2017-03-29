У місті на Волині спіймали чоловіків, які розрізали пилкою високовольтну опору
Сьогодні, 09:26
У Горохові двоє чоловіків із високовольтної опори намагались вкрасти два кутники.
Зазначається, що чоловіки різали металеві елементи пилкою для металу, - пише газета Волинь-нова.
Їхня бездумність могла призвести до перерв у електропостачанні будь-яких споживачів. Словом, наслідки такої недалекоглядності стали б непередбачуваними.
Горохівські поліцейські встановили особи злочинців. Ними виявилися двоє раніше судимих осіб із сіл Борочичого і Широкого.
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Зазначається, що чоловіки різали металеві елементи пилкою для металу, - пише газета Волинь-нова.
Їхня бездумність могла призвести до перерв у електропостачанні будь-яких споживачів. Словом, наслідки такої недалекоглядності стали б непередбачуваними.
Горохівські поліцейські встановили особи злочинців. Ними виявилися двоє раніше судимих осіб із сіл Борочичого і Широкого.
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