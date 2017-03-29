У місті на Волині спіймали чоловіків, які розрізали пилкою високовольтну опору





Зазначається, що чоловіки різали металеві елементи пилкою для металу, - пише газета



Їхня бездумність могла призвести до перерв у електропостачанні будь-яких споживачів. Словом, наслідки такої недалекоглядності стали б непередбачуваними.



Горохівські поліцейські встановили особи злочинців. Ними виявилися двоє раніше судимих осіб із сіл Борочичого і Широкого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові двоє чоловіків із високовольтної опори намагались вкрасти два кутники.Зазначається, що чоловіки різали металеві елементи пилкою для металу, - пише газета Волинь-нова Їхня бездумність могла призвести до перерв у електропостачанні будь-яких споживачів. Словом, наслідки такої недалекоглядності стали б непередбачуваними.Горохівські поліцейські встановили особи злочинців. Ними виявилися двоє раніше судимих осіб із сіл Борочичого і Широкого.

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