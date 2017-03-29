вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині спіймали чоловіків, які розрізали пилкою високовольтну опору

У місті на Волині спіймали чоловіків, які розрізали пилкою високовольтну опору
У Горохові двоє чоловіків із високовольтної опори намагались вкрасти два кутники.

Зазначається, що чоловіки різали металеві елементи пилкою для металу, - пише газета Волинь-нова.

Їхня бездумність могла призвести до перерв у електропостачанні будь-яких споживачів. Словом, наслідки такої недалекоглядності стали б непередбачуваними.

Горохівські поліцейські встановили особи злочинців. Ними виявилися двоє раніше судимих осіб із сіл Борочичого і Широкого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, метал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Пий каву – твори добро: у мережі луцьких кав’ярень стартує благодійна акція
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Закарпатті в лісі собака врятував життя господареві
Сьогодні, 09:47
У Луцьку майже у 9 разів зросла захворюваність на кір
Сьогодні, 09:30
У місті на Волині спіймали чоловіків, які розрізали пилкою високовольтну опору
Сьогодні, 09:26
В ОТГ на Маневиччині створили 10 інклюзивних класів
Сьогодні, 09:15
22 жовтня – яке свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО Луцькі копи «на гарячому» спіймали квартирних злодіїв, які намагались вкрасти газову плиту та котел. ФОТО
21 квітень, 00:13
У Ковелі злодії покрали на фермі металеві жолоби У Ковелі злодії покрали на фермі металеві жолоби
29 березень, 2017, 23:14
У Володимирі-Волинському жінка вкрала 15 кг брухту У Володимирі-Волинському жінка вкрала 15 кг брухту
23 вересень, 2016, 18:09
Волинянин попався на крадіжці металу Волинянин попався на крадіжці металу
31 серпень, 2015, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Закарпатті в лісі собака врятував життя господареві
Сьогодні, 09:47
 0
У Луцьку майже у 9 разів зросла захворюваність на кір
Сьогодні, 09:30
 0
У місті на Волині спіймали чоловіків, які розрізали пилкою високовольтну опору
Сьогодні, 09:26
 0
В ОТГ на Маневиччині створили 10 інклюзивних класів
Сьогодні, 09:15
 0
22 жовтня – яке свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿