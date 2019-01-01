На Закарпатті в лісі собака врятував життя господареві

У Свалявському районі Закарпаття життя непритомному чоловіку в лісі врятував пес, який бігав біля нього і гучно гавкав.Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Закарпатській області.Завдяки гавкоту пса чоловіка виявив рятувальник, який у вихідний збирав з дітьми гриби.Не гаючи часу, рятувальник викликав медиків і колег з рятувальної частини, а також почав надавати першу долікарську допомогу. Після того, як потерпілий прийшов до тями, його на ношах доставили до дороги, де вже чекали лікарі екстреної медичної допомоги. Чоловіка госпіталізували в лікарню, його стан стабільний.