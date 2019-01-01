На «Ягодині» затримали дві фури з 640 «зайвими» валізами





Товар везли двома вантажівками одного й того самого перевізника, - інформує Держприкордонслужба України.



Відомо, що двома автомобілями з Польщі в місто Ковель везли валізи. Та, як з’ясувалося, кількість заявленого вантажу суттєво відрізнялася від фактичної. Спеціальна мобільна група виявила 640 «зайвих» валіз – щодо яких не згадали в документах.



Цей товар вилучили та передали на митний склад. За оцінкою експертів вартість вилученого складає понад півмільйона гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Ягодин» вилучили 640 незадекларованих валіз на понад півмільйона гривень.Товар везли двома вантажівками одного й того самого перевізника, - інформує Держприкордонслужба України.Відомо, що двома автомобілями з Польщі в місто Ковель везли валізи. Та, як з’ясувалося, кількість заявленого вантажу суттєво відрізнялася від фактичної. Спеціальна мобільна група виявила 640 «зайвих» валіз – щодо яких не згадали в документах.Цей товар вилучили та передали на митний склад. За оцінкою експертів вартість вилученого складає понад півмільйона гривень.

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