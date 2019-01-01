вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» затримали дві фури з 640 «зайвими» валізами

На «Ягодині» затримали дві фури з 640 «зайвими» валізами
У пункті пропуску «Ягодин» вилучили 640 незадекларованих валіз на понад півмільйона гривень.

Товар везли двома вантажівками одного й того самого перевізника, - інформує Держприкордонслужба України.

Відомо, що двома автомобілями з Польщі в місто Ковель везли валізи. Та, як з’ясувалося, кількість заявленого вантажу суттєво відрізнялася від фактичної. Спеціальна мобільна група виявила 640 «зайвих» валіз – щодо яких не згадали в документах.

Цей товар вилучили та передали на митний склад. За оцінкою експертів вартість вилученого складає понад півмільйона гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, валізи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Команда Волині перемогла у всеукраїнському турнірі з кросфіту
Сьогодні, 10:36
Знайшли спосіб боротьби з воронами у парку Володимира
Сьогодні, 10:12
На «Ягодині» затримали дві фури з 640 «зайвими» валізами
Сьогодні, 09:57
У Луцьку через витік на технічному водопроводі затоплює вулицю
Сьогодні, 09:55
На Закарпатті в лісі собака врятував життя господареві
Сьогодні, 09:47
Схожі новини
Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО Серед ночі через «Ягодин» намагався проскочити чоловік зі зброєю. ФОТО
21 жовтень, 11:43
На «Ягодині» у фурі знайшли декілька тонн контрабандного одягу, який видавали за «гуманітарку» На «Ягодині» у фурі знайшли декілька тонн контрабандного одягу, який видавали за «гуманітарку»
04 жовтень, 15:28
На Волині прикордонники вилучили у чоловіків ножі та гвинтівку. ФОТО На Волині прикордонники вилучили у чоловіків ножі та гвинтівку. ФОТО
01 жовтень, 16:28
В автобусі «Варшава–Луцьк» намагалися провезти з Польщі старовинні монети і ніж В автобусі «Варшава–Луцьк» намагалися провезти з Польщі старовинні монети і ніж
30 вересень, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Осінні барбекю-посиденьки: луцький фотограф зазнімкував молоду пару на відпочинку в «Оріоні»*
Сьогодні, 11:20
 0
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Сьогодні, 11:18
 0
У волинській лікарні американський нейрохірург провів дітям 5 складних операцій
Сьогодні, 11:05
 0
На Волині автівка збила одного з трьох дітей, яких матір переводила на «зебрі»
Сьогодні, 11:00
 0
У Луцьку батьки продовжують «бойкотувати» щеплення дітей
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿