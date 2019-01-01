Команда Волині перемогла у всеукраїнському турнірі з кросфіту

Всеукраїнський турнір з кросфіту High Five відбувся 20 жовтня у Києві.Волинь представляла команда з 5 учасників, - пише патрульна поліція Волинської області.Особливостями турніру було те, що команди складались з 5 атлетів, в кожній команді мав бути лідер, у складі повинна була бути хоча б одна жінка.Волинська команда у складі тренерки, спортсменівта патрульногопродемонструвала злагоджену командну роботу, найкраще виконала комплексні силові вправи з кросфіту, а також синхронні вправи, тож у результаті посіла 1 місце.Загалом, участь у турнірі взяла 31 команда, тобто понад 150 учасників.До слова, 28-річний Ігор Воронов працює в патрульній поліції з часу створення служби на Волині, більше року є інспектором роти тактико-оперативного реагування. Кросфітом займається близько 3 років.