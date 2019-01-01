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Команда Волині перемогла у всеукраїнському турнірі з кросфіту

Команда Волині перемогла у всеукраїнському турнірі з кросфіту
Всеукраїнський турнір з кросфіту High Five відбувся 20 жовтня у Києві.

Волинь представляла команда з 5 учасників, - пише патрульна поліція Волинської області.

Особливостями турніру було те, що команди складались з 5 атлетів, в кожній команді мав бути лідер, у складі повинна була бути хоча б одна жінка.

Волинська команда у складі тренерки Світлани Кропивець, спортсменів Дмитра Голуба, Дмитра Оніщука, Рустама Гасангусенова та патрульного Ігоря Воронова продемонструвала злагоджену командну роботу, найкраще виконала комплексні силові вправи з кросфіту, а також синхронні вправи, тож у результаті посіла 1 місце.

Загалом, участь у турнірі взяла 31 команда, тобто понад 150 учасників.

До слова, 28-річний Ігор Воронов працює в патрульній поліції з часу створення служби на Волині, більше року є інспектором роти тактико-оперативного реагування. Кросфітом займається близько 3 років.

Команда Волині перемогла у всеукраїнському турнірі з кросфіту
Команда Волині перемогла у всеукраїнському турнірі з кросфіту
Команда Волині перемогла у всеукраїнському турнірі з кросфіту

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Теги: турнір, кросфіт
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