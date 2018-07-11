У волинській лікарні американський нейрохірург провів дітям 5 складних операцій
Сьогодні, 11:05
У Волинській обласній дитячій лікарні американський нейрохірург Люк Томич провів 5 складних операцій.
Про це інформує Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання на сторінці у facebook.
Так, Люк Томич спільно з дитячим нейрохірургом Михайлом Ловга проконсультували 25 дітей регіону з патологією та провели 5 складних операцій дітям з пухлинами головного мозку.
До слова, після нейрохірургічних втручань всіх пацієнтів виписали зі стаціонару з хорошими результатами.
А протягом 5 візитів за останні 3 роки, Люк Томич спільно з дитячим нейрохірургом Ловга Михайлом провели 12 складних нейрохірургічних втручань на головному мозку у дітей з складними пухлинами та фармакорезистентною епілепсією та проконсультували більше 120 дітей з різними нейрохірургічними проблемами.
Довідка. Люк Томич – випускник Массачусетського технологічного інституту, закінчив медичну школу Мічіганського університету, проходив резидентуру з нейрохірургії в Університеті Вандербілта та Дитячому Госпіталі міста Сієтл. Окрім основної роботи в США, здійснив багато волонтерських візитів до Еквадору, Гондурасу, Кенії, де лікував хворих з тяжкою нейрохірургічною патологією. На даний час працює нейрохірургом у госпіталі при Рутгерському університеті. В 2017 році за підтримку української нейрохірургії був нагороджений медаллю Верховної Ради України.
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Про це інформує Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання на сторінці у facebook.
Так, Люк Томич спільно з дитячим нейрохірургом Михайлом Ловга проконсультували 25 дітей регіону з патологією та провели 5 складних операцій дітям з пухлинами головного мозку.
До слова, після нейрохірургічних втручань всіх пацієнтів виписали зі стаціонару з хорошими результатами.
А протягом 5 візитів за останні 3 роки, Люк Томич спільно з дитячим нейрохірургом Ловга Михайлом провели 12 складних нейрохірургічних втручань на головному мозку у дітей з складними пухлинами та фармакорезистентною епілепсією та проконсультували більше 120 дітей з різними нейрохірургічними проблемами.
Довідка. Люк Томич – випускник Массачусетського технологічного інституту, закінчив медичну школу Мічіганського університету, проходив резидентуру з нейрохірургії в Університеті Вандербілта та Дитячому Госпіталі міста Сієтл. Окрім основної роботи в США, здійснив багато волонтерських візитів до Еквадору, Гондурасу, Кенії, де лікував хворих з тяжкою нейрохірургічною патологією. На даний час працює нейрохірургом у госпіталі при Рутгерському університеті. В 2017 році за підтримку української нейрохірургії був нагороджений медаллю Верховної Ради України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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