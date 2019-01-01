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Їхав вночі п'яним на мопеді: на Волині зловили горе-водія

Їхав вночі п'яним на мопеді: на Волині зловили горе-водія
На Волині у ніч на 22 жовтня патрульні помітили водія мопеда, який рухався без мотошолому.

На законну вимогу працівників поліції зупинитися той не реагував, продовжуючи рух та намагаючись втекти. Однак через кілька метрів таки зупинився, водія затримали, - пише патрульна поліція Волинської області.

На освідування його доставляли в ковельську лікарню, де підтвердився стан сп’яніння. На керманича оформили протокол та винесли 2 постанови, загалом, за 6 статтями КУпАП.
Їхав вночі п'яним на мопеді: на Волині зловили горе-водія
Їхав вночі п'яним на мопеді: на Волині зловили горе-водія

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Теги: водій, мопед, Волинь
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