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У місті на Волині «обчистили» офіс

У місті на Волині «обчистили» офіс
У Володимирі-Волинському на вулиці Сагайдачного трапилася крадіжка в офісному приміщенні.

Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт "Княжий Град".

Вчора, 21 жовтня, близько 15 години невідомий шляхом підбору ключа проник в офісне приміщення.

Зловмисник викрав ноутбук Lenovo та смартфон Samsung Galaxy S7.

Сума завданих збитків становить 13 000 гривень.

Обставини з’ясовують правоохоронці.

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Теги: Володимир, крадіжка, офіс
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