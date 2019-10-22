У місті на Волині «обчистили» офіс





Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт



Вчора, 21 жовтня, близько 15 години невідомий шляхом підбору ключа проник в офісне приміщення.



Зловмисник викрав ноутбук Lenovo та смартфон Samsung Galaxy S7.



Сума завданих збитків становить 13 000 гривень.



Обставини з’ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському на вулиці Сагайдачного трапилася крадіжка в офісному приміщенні.Про це інформують у Володимир-Волинському відділі поліції, – передає сайт "Княжий Град". Вчора, 21 жовтня, близько 15 години невідомий шляхом підбору ключа проник в офісне приміщення.Зловмисник викрав ноутбук Lenovo та смартфон Samsung Galaxy S7.Сума завданих збитків становить 13 000 гривень.Обставини з’ясовують правоохоронці.

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