вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі українець намагався захистити жінку і отримав ножові поранення від нападника

У Польщі українець намагався захистити жінку і отримав ножові поранення від нападника
У Ґданську українця порізав грузин.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на trojmiasto.pl, інцидент стався декілька днів тому в мікрорайоні Вжещ на території одного із хостелів.

Громадянин України побачив, як незнайомий чоловік почав бити в обличчя жінку, й намагався захистити її. Нападник дістав ножа і наніс йому кілька ударів, зокрема, в область грудної клітки та стегна. Після цього він утік з місця, прихопивши з собою сумочку, телефон та гроші жінки, а українця госпіталізували.

Злочинця невдовзі затримали. Ним виявився 36-річний громадянин Грузії. У нього вилучили вкрадені речі та газовий пістолет. Чоловікові пред'явили 6 звинувачень, в тому числі за тілесні ушкодження, незаконне зберігання зброї та крадіжку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, нападник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як пільговикам не з Луцька безкоштовно їздити в міському транспорті з впровадженням «Сitycard»
Сьогодні, 12:17
У водоймах «Волинської Швейцарії» рівень води суттєво знизився. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
У Польщі українець намагався захистити жінку і отримав ножові поранення від нападника
Сьогодні, 11:57
У місті на Волині «обчистили» офіс
Сьогодні, 11:53
Їхав вночі п'яним на мопеді: на Волині зловили горе-водія
Сьогодні, 11:32
Схожі новини
У Польщі затримали українця, який нищив автівки на парковці У Польщі затримали українця, який нищив автівки на парковці
02 жовтень, 15:39
На кордоні з Польщею затримали українця, якого Інтерпол шукав у 190 країнах На кордоні з Польщею затримали українця, якого Інтерпол шукав у 190 країнах
01 жовтень, 17:15
Українець «влетів» у Польщі на мільйони злотих Українець «влетів» у Польщі на мільйони злотих
19 вересень, 17:15
Гаряча помста: у Польщі українець підпалив дві автівки колишньому роботодавцю. ФОТО Гаряча помста: у Польщі українець підпалив дві автівки колишньому роботодавцю. ФОТО
23 серпень, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку проходять змагання з плавання. ВІДЕО
Сьогодні, 12:46
 0
«Укрзалізниця» хоче видобувати пісок у Ковельському районі
Сьогодні, 12:32
 0
Як пільговикам не з Луцька безкоштовно їздити в міському транспорті з впровадженням «Сitycard»
Сьогодні, 12:17
 0
У водоймах «Волинської Швейцарії» рівень води суттєво знизився. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
 0
У Польщі українець намагався захистити жінку і отримав ножові поранення від нападника
Сьогодні, 11:57
 0
Медіа
відео
1/8
﻿