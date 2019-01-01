У Польщі українець намагався захистити жінку і отримав ножові поранення від нападника





Як пoвідoмляє



Громадянин України побачив, як незнайомий чоловік почав бити в обличчя жінку, й намагався захистити її. Нападник дістав ножа і наніс йому кілька ударів, зокрема, в область грудної клітки та стегна. Після цього він утік з місця, прихопивши з собою сумочку, телефон та гроші жінки, а українця госпіталізували.



Злочинця невдовзі затримали. Ним виявився 36-річний громадянин Грузії. У нього вилучили вкрадені речі та газовий пістолет. Чоловікові пред'явили 6 звинувачень, в тому числі за тілесні ушкодження, незаконне зберігання зброї та крадіжку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ґданську українця порізав грузин.Як пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на trojmiasto.pl, інцидент стався декілька днів тому в мікрорайоні Вжещ на території одного із хостелів.Громадянин України побачив, як незнайомий чоловік почав бити в обличчя жінку, й намагався захистити її. Нападник дістав ножа і наніс йому кілька ударів, зокрема, в область грудної клітки та стегна. Після цього він утік з місця, прихопивши з собою сумочку, телефон та гроші жінки, а українця госпіталізували.Злочинця невдовзі затримали. Ним виявився 36-річний громадянин Грузії. У нього вилучили вкрадені речі та газовий пістолет. Чоловікові пред'явили 6 звинувачень, в тому числі за тілесні ушкодження, незаконне зберігання зброї та крадіжку.

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