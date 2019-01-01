У водоймах «Волинської Швейцарії» рівень води суттєво знизився. ВІДЕО





Відвідувачі заказника розповідають: те, що ставки міліють помітили влітку, у червні-липні, - повідомляє



Більшість відвідувачів пов’язує це із значним зменшенням опадів й підвищенням середньодобової осінньої температури.



Такої ж думки і керівник обласного управління водних ресурсів Ростислав Кравчук. Він щодня перевіряє рівень води у всіх водоймах області. Каже, тенденція обміління розпочалась ще на початку літа, коли температура повітря 11 днів поспіль перевищувала 30 градусів за Цельсієм.



У ситуації з воротнівськими ставками, каже, сталось теж саме. Адже людська рука тут вплинути не могла. Водойми живляться двома струмочками, які знаходять біля села Верхівка, що неподалік. Крім того, у кожному зі ставків є великі мілководні зони, які швидше міліють, тому й добре видно як вода відступає.



У такому обмілінні значну роль відіграють, навіть, не опади, а підвищена температура й значне випаровування води. Низький рівень тримається вже п’ять років. А найяскравіше ще зниження видне восени.



Найбільше міліють ті водойми, у яких немає поверхневого живлення.



Для того, щоб відновити попередній рівень води, експерти кажуть, потрібні дощі. Мінімум три місяці періодичних опадів.



Воротнівські ставки міліють. Ще навесні водойми цього біологічного заказника, що неподалік Луцька, були повними. Тут плавали дикі качки, в теплу пору прилітали й лебеді. Нині ж, стан водойм дещо інший: рівень води суттєво знизився. Хтось пов’язує це з відсутністю опадів чи підвищенням середньодобової температури. А хтось із – білоруським Хотиславським кар’єром.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У водоймах біологічного заказнику “Воротнів” неподалік Луцька рівень води значно впав, що дуже помітно. Гарної погоди тут завжди є люди, у ставках плавають качки й лебеді. Проте, цьогоріч водойми вже виглядають дещо інакше.Відвідувачі заказника розповідають: те, що ставки міліють помітили влітку, у червні-липні, - повідомляє "12 канал" Більшість відвідувачів пов’язує це із значним зменшенням опадів й підвищенням середньодобової осінньої температури.Такої ж думки і керівник обласного управління водних ресурсів. Він щодня перевіряє рівень води у всіх водоймах області. Каже, тенденція обміління розпочалась ще на початку літа, коли температура повітря 11 днів поспіль перевищувала 30 градусів за Цельсієм.У ситуації з воротнівськими ставками, каже, сталось теж саме. Адже людська рука тут вплинути не могла. Водойми живляться двома струмочками, які знаходять біля села Верхівка, що неподалік. Крім того, у кожному зі ставків є великі мілководні зони, які швидше міліють, тому й добре видно як вода відступає.У такому обмілінні значну роль відіграють, навіть, не опади, а підвищена температура й значне випаровування води. Низький рівень тримається вже п’ять років. А найяскравіше ще зниження видне восени.Найбільше міліють ті водойми, у яких немає поверхневого живлення.Для того, щоб відновити попередній рівень води, експерти кажуть, потрібні дощі. Мінімум три місяці періодичних опадів.Воротнівські ставки міліють. Ще навесні водойми цього біологічного заказника, що неподалік Луцька, були повними. Тут плавали дикі качки, в теплу пору прилітали й лебеді. Нині ж, стан водойм дещо інший: рівень води суттєво знизився. Хтось пов’язує це з відсутністю опадів чи підвищенням середньодобової температури. А хтось із – білоруським Хотиславським кар’єром.

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