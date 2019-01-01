На Волині зловили браконьєрів, які ловили рибу з човна острогою і сітками

На Волині у період з 14 по 21 жовтня виявили 15 порушень правил рибальства.Про це інформує рибоохоронний патруль Волині.«У порушників вилучено 2,5 кг водних біоресурсів та 8 од. заборонених знарядь лову. Накладено штрафів на суму 357 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 990 грн», - повідомив заступник начальника управління-начальник відділу ОВБР «Рибоохоронний патруль»Так, 16 жовтня рибпатруль викрив двох чоловіків, які ловили рибу з човна забороненим знаряддям – острогою із застосуванням підсвічування. Інцидент стався на водоймі поблизу села Пожарки Рожищенського району.А 19 жовтня на ставку поблизу села Літин Турійського району виявили чоловіка, який незаконно ловив рибу сіткою.На осіб склали протоколи про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до районних судів для притягнення порушників до відповідальності.. Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства, згідно КУпАП, становить від 340 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу.