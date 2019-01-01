вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Укрзалізниця» хоче видобувати пісок у Ковельському районі

«Укрзалізниця» хоче видобувати пісок у Ковельському районі
Надати гірничій відвід для видобування піску у Радошинському родовищі просить депутатів Волиньради «Укрзалізниця».

Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів 22 жовтня, - пишуть "Волинські Новини".

До обласної ради звернулося АТ «Укрзалізниця» щодо надання гірничого відводу для розробки Радошинського родовища піску. Члени комісії рекомендували погодити звернення.

Нагадують, раніше АТ «Укрзалізниця» отримало в оренду на 16 років дві земельні ділянки Радошинського кар’єру, що у Ковельському районі, площею майже 40 гектарів. Ділянки призначені для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, під кар’єр для добування піску, розташованих за межами населених пунктів Радошинської сільської ради Ковельського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: "Укрзалізниця", видобуток піску, Волиньрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині повісився 63-річний чоловік
Сьогодні, 12:55
У Луцьку проходять змагання з плавання. ВІДЕО
Сьогодні, 12:46
«Укрзалізниця» хоче видобувати пісок у Ковельському районі
Сьогодні, 12:32
Як пільговикам не з Луцька безкоштовно їздити в міському транспорті з впровадженням «Сitycard»
Сьогодні, 12:17
У водоймах «Волинської Швейцарії» рівень води суттєво знизився. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
«Укрзалізниця» планує запустити Wi-Fi у поїздах «Укрзалізниця» планує запустити Wi-Fi у поїздах
16 жовтень, 20:48
«Укрзалізниця» показала перші оновлені плацкартні вагони. ФОТО «Укрзалізниця» показала перші оновлені плацкартні вагони. ФОТО
16 вересень, 10:03
«Укрзалізниця» закупить дрони для боротьби з крадіжками «Укрзалізниця» закупить дрони для боротьби з крадіжками
14 вересень, 04:26
З українських потягів хочуть забрати легендарні стакани. ФОТО З українських потягів хочуть забрати легендарні стакани. ФОТО
09 вересень, 23:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині повісився 63-річний чоловік
Сьогодні, 12:55
 0
У Луцьку проходять змагання з плавання. ВІДЕО
Сьогодні, 12:46
 0
«Укрзалізниця» хоче видобувати пісок у Ковельському районі
Сьогодні, 12:32
 0
Як пільговикам не з Луцька безкоштовно їздити в міському транспорті з впровадженням «Сitycard»
Сьогодні, 12:17
 0
У водоймах «Волинської Швейцарії» рівень води суттєво знизився. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿