«Укрзалізниця» хоче видобувати пісок у Ковельському районі





Про це йшлося під час засідання постійної комісії Волинської облради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів 22 жовтня, - пишуть



До обласної ради звернулося АТ «Укрзалізниця» щодо надання гірничого відводу для розробки Радошинського родовища піску. Члени комісії рекомендували погодити звернення.



Нагадують, раніше АТ «Укрзалізниця» отримало в оренду на 16 років дві земельні ділянки Радошинського кар’єру, що у Ковельському районі, площею майже 40 гектарів. Ділянки призначені для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, під кар’єр для добування піску, розташованих за межами населених пунктів Радошинської сільської ради Ковельського району.

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