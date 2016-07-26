вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затримали волинянку, яка перевозила 12 бочок сурогатного алкоголю

Затримали волинянку, яка перевозила 12 бочок сурогатного алкоголю
Мешканку Ковеля судили за транспортування алкогольних напоїв, на яких не було марок акцизного податку.

Ковельчанка серед білого дня перевозила вантажним мікроавтобусом 12 пластикових двохсотлітрових бочок, заповнених спиртом. На автодорозі у селі Копачівка Рожищенського району її зупинили правоохоронці, - повідомляє Район. Бізнес.

За транспортування алкогольних напоїв без марок акцизного податку працівники головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області склали протокол.

Під час судового засідання з розгляду справи жінка визнала свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 164-5 КУпАП.

Ковельський міськрайонний суд оштрафував жінку на 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень з конфіскацією в дохід держави 12 бочок зі спиртом, які передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Волинь-Євробізнес» (м. Луцьк).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сурогат, ковельчанка, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку збиратимуть кошти для дітей з вадами мовлення
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
Затримали волинянку, яка перевозила 12 бочок сурогатного алкоголю
Сьогодні, 19:40
Показали унікальну весільну світлину родини Радзивіллів. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:16
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО У Луцьку суд оштрафував продавців сурогату. ФОТО
05 серпень, 00:38
Бабуся, яка у Луцьку торгувала сурогатом, сплатить кількатисячний штраф Бабуся, яка у Луцьку торгувала сурогатом, сплатить кількатисячний штраф
07 липень, 22:25
За торгівлю сурогатом лучанин відповів перед законом За торгівлю сурогатом лучанин відповів перед законом
26 липень, 2016, 15:21
Боїться виходити на вулицю: волинянка запевняє, що її хоче вбити колишній співмешканець Боїться виходити на вулицю: волинянка запевняє, що її хоче вбити колишній співмешканець
Сьогодні, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині будують нову школу
Сьогодні, 20:18
 0
У Луцьку збиратимуть кошти для дітей з вадами мовлення
Сьогодні, 20:11
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Затримали волинянку, яка перевозила 12 бочок сурогатного алкоголю
Сьогодні, 19:40
 0
Показали унікальну весільну світлину родини Радзивіллів. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:16
 0
Медіа
відео
1/8
﻿