Затримали волинянку, яка перевозила 12 бочок сурогатного алкоголю





Ковельчанка серед білого дня перевозила вантажним мікроавтобусом 12 пластикових двохсотлітрових бочок, заповнених спиртом. На автодорозі у селі Копачівка Рожищенського району її зупинили правоохоронці, - повідомляє



За транспортування алкогольних напоїв без марок акцизного податку працівники головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області склали протокол.



Під час судового засідання з розгляду справи жінка визнала свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 164-5 КУпАП.



Ковельський міськрайонний суд оштрафував жінку на 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень з конфіскацією в дохід держави 12 бочок зі спиртом, які передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Волинь-Євробізнес» (м. Луцьк).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканку Ковеля судили за транспортування алкогольних напоїв, на яких не було марок акцизного податку.Ковельчанка серед білого дня перевозила вантажним мікроавтобусом 12 пластикових двохсотлітрових бочок, заповнених спиртом. На автодорозі у селі Копачівка Рожищенського району її зупинили правоохоронці, - повідомляє Район. Бізнес. За транспортування алкогольних напоїв без марок акцизного податку працівники головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області склали протокол.Під час судового засідання з розгляду справи жінка визнала свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 164-5 КУпАП.Ковельський міськрайонний суд оштрафував жінку на 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень з конфіскацією в дохід держави 12 бочок зі спиртом, які передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Волинь-Євробізнес» (м. Луцьк).

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