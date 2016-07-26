Затримали волинянку, яка перевозила 12 бочок сурогатного алкоголю
Сьогодні, 19:40
Мешканку Ковеля судили за транспортування алкогольних напоїв, на яких не було марок акцизного податку.
Ковельчанка серед білого дня перевозила вантажним мікроавтобусом 12 пластикових двохсотлітрових бочок, заповнених спиртом. На автодорозі у селі Копачівка Рожищенського району її зупинили правоохоронці, - повідомляє Район. Бізнес.
За транспортування алкогольних напоїв без марок акцизного податку працівники головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області склали протокол.
Під час судового засідання з розгляду справи жінка визнала свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 164-5 КУпАП.
Ковельський міськрайонний суд оштрафував жінку на 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень з конфіскацією в дохід держави 12 бочок зі спиртом, які передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Волинь-Євробізнес» (м. Луцьк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ковельчанка серед білого дня перевозила вантажним мікроавтобусом 12 пластикових двохсотлітрових бочок, заповнених спиртом. На автодорозі у селі Копачівка Рожищенського району її зупинили правоохоронці, - повідомляє Район. Бізнес.
За транспортування алкогольних напоїв без марок акцизного податку працівники головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області склали протокол.
Під час судового засідання з розгляду справи жінка визнала свою провину у вчиненні адміністративного правопорушення, що передбачене ч. 1 ст. 164-5 КУпАП.
Ковельський міськрайонний суд оштрафував жінку на 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень з конфіскацією в дохід держави 12 бочок зі спиртом, які передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Волинь-Євробізнес» (м. Луцьк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку збиратимуть кошти для дітей з вадами мовлення
Сьогодні, 20:11
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
Затримали волинянку, яка перевозила 12 бочок сурогатного алкоголю
Сьогодні, 19:40
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня
Сьогодні, 19:00