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На Волині повісився 63-річний чоловік

На Волині повісився 63-річний чоловік
У Володимир-Волинському районі у господарській споруді біля власного помешкання знайшли повішеним 63-річного мешканця села Микуличі.

Жахливий інцидент трапився вчора, 21 жовтня, близько 15-ї години.
Як розповіли БУГу у місцевому відділі поліції, чоловік ні з ким не конфліктував, ні на що не скаржився, не зловживав алкоголем і не мав боргів.

Проживав з дружиною, яка і повідомила правоохоронців про жахливу подію.

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Теги: Володимир, повісився, чоловік
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