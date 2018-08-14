На Волині повісився 63-річний чоловік





Жахливий інцидент трапився вчора, 21 жовтня, близько 15-ї години.

Як розповіли



Проживав з дружиною, яка і повідомила правоохоронців про жахливу подію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському районі у господарській споруді біля власного помешкання знайшли повішеним 63-річного мешканця села Микуличі.Жахливий інцидент трапився вчора, 21 жовтня, близько 15-ї години.Як розповіли БУГу у місцевому відділі поліції, чоловік ні з ким не конфліктував, ні на що не скаржився, не зловживав алкоголем і не мав боргів.Проживав з дружиною, яка і повідомила правоохоронців про жахливу подію.

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