На Волині повісився 63-річний чоловік
Сьогодні, 12:55
У Володимир-Волинському районі у господарській споруді біля власного помешкання знайшли повішеним 63-річного мешканця села Микуличі.
Жахливий інцидент трапився вчора, 21 жовтня, близько 15-ї години.
Як розповіли БУГу у місцевому відділі поліції, чоловік ні з ким не конфліктував, ні на що не скаржився, не зловживав алкоголем і не мав боргів.
Проживав з дружиною, яка і повідомила правоохоронців про жахливу подію.
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Жахливий інцидент трапився вчора, 21 жовтня, близько 15-ї години.
Як розповіли БУГу у місцевому відділі поліції, чоловік ні з ким не конфліктував, ні на що не скаржився, не зловживав алкоголем і не мав боргів.
Проживав з дружиною, яка і повідомила правоохоронців про жахливу подію.
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