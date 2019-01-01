вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Неподалік Львова легковик врізався у вантажівку, якою керував волинянин

Неподалік Львова легковик врізався у вантажівку, якою керував волинянин
На автодорозі «Західний обхід міста Львова» у Пустомитівському районі зіткнулись легковик та тягач Renault, яким керував волинянин.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 жовтня близько 20:50, - інформує ГУНП у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль Renault Magnum, яким керував 25-річний мешканець Волинської області та Nissan QASHQAI, під керуванням 38-річного львів’янина.

Внаслідок зіткнення водій Nissan отримав тілесні ушкодження.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Львів, зіткнення, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хлопчику було 1,5 роки, коли загинув тато: у дитини волинського бійця – день народження
Сьогодні, 14:20
У селі на Волині владика Михаїл освятив недільну школу. ФОТО
Сьогодні, 13:42
Неподалік Львова легковик врізався у вантажівку, якою керував волинянин
Сьогодні, 13:16
Електронний квиток: чи можна буде розрахуватися банківською карткою за проїзд у Луцьку
Сьогодні, 13:00
На Волині повісився 63-річний чоловік
Сьогодні, 12:55
Схожі новини
На Рівненщині сталась подвійна аварія за участі волинянина. ФОТО На Рівненщині сталась подвійна аварія за участі волинянина. ФОТО
21 жовтень, 12:53
У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО У Луцьку біля Київського майдану зіткнулися дві автівки. ФОТО
18 жовтень, 14:01
Вантажівка зіткнулася з маршруткою поблизу Львова: є постраждалі. ФОТО Вантажівка зіткнулася з маршруткою поблизу Львова: є постраждалі. ФОТО
04 жовтень, 19:39
Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО Під Львовом впав вантажний літак: усі подробиці. ФОТО
04 жовтень, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хлопчику було 1,5 роки, коли загинув тато: у дитини волинського бійця – день народження
Сьогодні, 14:20
 0
У селі на Волині владика Михаїл освятив недільну школу. ФОТО
Сьогодні, 13:42
 0
Неподалік Львова легковик врізався у вантажівку, якою керував волинянин
Сьогодні, 13:16
 0
Електронний квиток: чи можна буде розрахуватися банківською карткою за проїзд у Луцьку
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині повісився 63-річний чоловік
Сьогодні, 12:55
 0
Медіа
відео
1/8
﻿