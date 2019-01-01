Неподалік Львова легковик врізався у вантажівку, якою керував волинянин





Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 жовтня близько 20:50, - інформує

Як встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль Renault Magnum, яким керував 25-річний мешканець Волинської області та Nissan QASHQAI, під керуванням 38-річного львів’янина.



Внаслідок зіткнення водій Nissan отримав тілесні ушкодження.



Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Західний обхід міста Львова» у Пустомитівському районі зіткнулись легковик та тягач Renault, яким керував волинянин.Дорожньо-транспортна пригода сталась 21 жовтня близько 20:50, - інформує ГУНП у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль Renault Magnum, яким керував 25-річний мешканець Волинської області та Nissan QASHQAI, під керуванням 38-річного львів’янина.Внаслідок зіткнення водій Nissan отримав тілесні ушкодження.Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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