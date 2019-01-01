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Хлопчику було 1,5 роки, коли загинув тато: у дитини волинського бійця – день народження

Хлопчику було 1,5 роки, коли загинув тато: у дитини волинського бійця – день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Невдовзі сьомий день народження святкуватиме Артемко. Його тато Анатолій Шилік, капітан Збройних Сил України (51 ОМБР), загинув у 2014 році в боях за Іловайськ. Більшість особового складу батареї під командуванням капітана Шиліка знаходилася на блокпосту 39-06 неподалік від Іловайська, який обстрілювався з самохідно-артилерійських гармат «Нона». Коли від одного з пострілів на машині ГАЗ-66 загорівся тент, Анатолій кинувся його гасити. Інші бійці з укриттів вибігли на допомогу. Коли всі знаходилися біля машини, прилетіло ще кілька снарядів, від яких загинули командир з іншими військовослужбовцями.

У капітана Шиліка залишилися дружина та двоє дітей – донечка Тетянка та її молодший братик.

Хоч Артемко пам’ятає татка лише із фотографій, адже йому було тоді півтора рочки, але кожного вечора бажає йому на добраніч і каже, як сильно його любить.

У вересні хлопчик вперше пішов до школи без татка. Навчається хлопчик із задоволенням і вже в школі має багато нових друзів. Він росте комунікабельним та товариським і нікому не дає себе образити.

«Артемко ще занадто маленький, щоб говорити про майбутню професію, але йому дуже подобаються великі автомобілі, каже мама Олена Григорівна. Але дуже любить висотні будинки і каже що буде будівельником." Тьомчик любить кататись на велосипеді та на роликах. У вільний час любить складати лего, дивитись розвиваючі мультики, а потім переказувати мамі.

Тьомчик з мамою, дякуючи волонтерам 2 роки тому літали до Ізраїлю. «Це була наша перша поїздка за кордон, але, гадаю, вона запам'ятається нам на все життя! Нас вразило все: гостинність, святі місця, море (якби можна було в ньому спати, то Артем і додому не ходив би, бо море він побачив теж вперше)», – розповідає мама.

Тепер найбільша мрія Артема – відпочинок на морі. Хотів би потрапити до Болгарії. А ще сподівається, що колись побуває у чарівному LEGOLand.

Також хлопчик мав змогу відвідати мальовничі гори Карпати. Там він був на Різдво, познайомився із дітками. Вони робили красиві поробки, потім він декілька разів запитував у мами, чи вона нічого не забула забрати.

Хлопчик любить тваринок, мріяв про папужку, але оскільки у них вдома є кішка Маня, то вона може його зїсти, вона навіть на рибок зазіхається. А ще у них є собака Ельза, а кішка привела трьох кошенят, тому Артемку є за ким доглядати.

Після загибелі тата сім’я намагається справлятися з труднощами, однак це вдається не завжди, бо Анатолій був основним годувальником. Тож труднощі часом не оминають родину, проте Олена Григорівна старається у всьому забезпечити своїх дітей. Сім’я Шилік дуже вдячна за пам’ять і увагу від небайдужих людей та волонтерів

Інформація для благодійників: ГРОШЕВ МИХАЙЛИК - невдовзі 6 років (15.10.2013). Любомльський р-н. Зріст: 120. Розмір одягу: 122. Розмір взуття: 32. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: Діти небесного легіону, Волинь, допомога, волонтерство
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