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У двох волинян знайшли набої та гранату

У двох волинян знайшли набої та гранату
У жителя Луцького району поліція вилучила набої та гранату.

Так, 21 жовтня, в селі Княгининок під час огляду нежитлового будинку поліцейські виявили та вилучили 30 набоїв, корпус гранати та запал до неї, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце події працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу.

Згодом встановили, що будинок належить раніше судимому 38-річному жителю обласного центру.

Цього ж дня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 34-річного жителя Турійського району поліцейські виявили та вилучили 40 набоїв калібру 7,62 мм., та 41 набоїв калібру 5,6 мм., димову шашку та порох.

Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.





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Теги: граната, поліція, набої
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