У двох волинян знайшли набої та гранату
Сьогодні, 14:33
У жителя Луцького району поліція вилучила набої та гранату.
Так, 21 жовтня, в селі Княгининок під час огляду нежитлового будинку поліцейські виявили та вилучили 30 набоїв, корпус гранати та запал до неї, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце події працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу.
Згодом встановили, що будинок належить раніше судимому 38-річному жителю обласного центру.
Цього ж дня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 34-річного жителя Турійського району поліцейські виявили та вилучили 40 набоїв калібру 7,62 мм., та 41 набоїв калібру 5,6 мм., димову шашку та порох.
Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
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Так, 21 жовтня, в селі Княгининок під час огляду нежитлового будинку поліцейські виявили та вилучили 30 набоїв, корпус гранати та запал до неї, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
На місце події працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу.
Згодом встановили, що будинок належить раніше судимому 38-річному жителю обласного центру.
Цього ж дня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 34-річного жителя Турійського району поліцейські виявили та вилучили 40 набоїв калібру 7,62 мм., та 41 набоїв калібру 5,6 мм., димову шашку та порох.
Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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