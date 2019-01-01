У двох волинян знайшли набої та гранату

У жителя Луцького району поліція вилучила набої та гранату.Так, 21 жовтня, в селі Княгининок під час огляду нежитлового будинку поліцейські виявили та вилучили 30 набоїв, корпус гранати та запал до неї, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.На місце події працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного відділу.Згодом встановили, що будинок належить раніше судимому 38-річному жителю обласного центру.Цього ж дня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 34-річного жителя Турійського району поліцейські виявили та вилучили 40 набоїв калібру 7,62 мм., та 41 набоїв калібру 5,6 мм., димову шашку та порох.Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.