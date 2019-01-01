Під Луцьком вантажівка на смерть збила чоловіка: особу встановлюють. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Розповіли, що за кермом завантаженого транспортного засобу був 37-річний водій з Луцька.



За попередньою інформацією, чоловік раптово вибіг на дорогу. Наразі особу загиблого встановлюють.



Тих, хто впізнав чоловіка, просять зателефонувати за номером телефону 0992301588 або 102.







Головне зображення ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гірка Полонка в ніч на 22 жовтня вантажівка «МАЗ» збила чоловіка. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Розповіли, що за кермом завантаженого транспортного засобу був 37-річний водій з Луцька.За попередньою інформацією, чоловік раптово вибіг на дорогу. Наразі особу загиблого встановлюють.Тих, хто впізнав чоловіка, просять зателефонувати за номером телефону 0992301588 або 102.

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