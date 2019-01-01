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Під Луцьком вантажівка на смерть збила чоловіка: особу встановлюють. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+

Під Луцьком вантажівка на смерть збила чоловіка: особу встановлюють. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+
У селі Гірка Полонка в ніч на 22 жовтня вантажівка «МАЗ» збила чоловіка. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Розповіли, що за кермом завантаженого транспортного засобу був 37-річний водій з Луцька.

За попередньою інформацією, чоловік раптово вибіг на дорогу. Наразі особу загиблого встановлюють.

Тих, хто впізнав чоловіка, просять зателефонувати за номером телефону 0992301588 або 102.

Під Луцьком вантажівка на смерть збила чоловіка: особу встановлюють. ОНОВЛЕНО. ФОТО 18+


Головне зображення ілюстративне.

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Теги: аварія, Гірка Полонка, загибель
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