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Волинянин потрапив у аварію на Рівненщині

Волинянин потрапив у аварію на Рівненщині
На автодорозі «Рівне-Млинів-Берестечко» у селі Дядьковичі 41-річний рівнянин за кермом Тoyota Land Cruiser Prado зіткнувся з автомобілем Dacia Logan під керуванням 60-річного жителя села Підгайці Волинської області.

Автопригода трапилась 21 жовтня о 15 годині, - пише ГУНП у Рівненській області.

Внаслідок ДТП водія легковика із травмами госпіталізували у нейрохірургічне відділення лікарні. Обидва транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик села Городок.

Попередньо всі водії були тверезі.

За цим фактом триває досудове розслідування.


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Теги: аварія, волинянин, Рівненщина
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