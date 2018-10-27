Волинянин потрапив у аварію на Рівненщині





Автопригода трапилась 21 жовтня о 15 годині, - пише ГУНП у Рівненській області.



Внаслідок ДТП водія легковика із травмами госпіталізували у нейрохірургічне відділення лікарні. Обидва транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик села Городок.



Попередньо всі водії були тверезі.



За цим фактом триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Рівне-Млинів-Берестечко» у селі Дядьковичі 41-річний рівнянин за кермом Тoyota Land Cruiser Prado зіткнувся з автомобілем Dacia Logan під керуванням 60-річного жителя села Підгайці Волинської області.Автопригода трапилась 21 жовтня о 15 годині, - пише ГУНП у Рівненській області.Внаслідок ДТП водія легковика із травмами госпіталізували у нейрохірургічне відділення лікарні. Обидва транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик села Городок.Попередньо всі водії були тверезі.За цим фактом триває досудове розслідування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію