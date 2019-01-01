вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Подружжя акторів з Луцька нагородили на всеукраїнському фестивалі

Подружжя акторів з Луцька нагородили на всеукраїнському фестивалі
Актори Волинського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка Людмила та Ігор Натанчуки отримали диплом «За кращий акторський дует» на всеукраїнському фестивалі «Starytskyi Theatre Fest - 2019», що відбувся у Хмельницькому.

Нагородили луцьких акторів за виставу «Ведмідь. Пропозиція» Антона Чехова у постановці головного режисера театру Михайла Ілляшенка, - пише газета Волинь-нова.

Це комедія характерів, де в другій дії актор грає протилежного. Прем’єра отримала схвальні відгуки у Луцьку, а тепер і всеукраїнську відзнаку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: актори, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку спіймали нелегала з Нігерії
Сьогодні, 15:25
Волинянин потрапив у аварію на Рівненщині
Сьогодні, 15:20
Подружжя акторів з Луцька нагородили на всеукраїнському фестивалі
Сьогодні, 15:15
Під Луцьком вантажівка на смерть збила чоловіка: особу встановлюють
Сьогодні, 14:55
У двох волинян знайшли набої та гранату
Сьогодні, 14:33
Схожі новини
Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому Показали професійні фото акторів луцького театру майже 100 років тому
01 жовтень, 19:20
Розваги на Стиру, пристань і актори: до Дня міста – унікальні ретрофото Луцька Розваги на Стиру, пристань і актори: до Дня міста – унікальні ретрофото Луцька
07 вересень, 20:17
У центрі Луцька «ожили» скульптури. ФОТО У центрі Луцька «ожили» скульптури. ФОТО
23 квітень, 17:48
Актори серіалу «Школа» зустрілися з фанами у луцькому «Промені». ФОТО Актори серіалу «Школа» зустрілися з фанами у луцькому «Промені». ФОТО
05 квітень, 14:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Температура впаде до +5: в Україну йде похолодання
Сьогодні, 15:43
 0
На Волині викрали таблички з могил польських поліцейських: шукають свідків
Сьогодні, 15:35
 0
У Луцьку спіймали нелегала з Нігерії
Сьогодні, 15:25
 0
Волинянин потрапив у аварію на Рівненщині
Сьогодні, 15:20
 0
Подружжя акторів з Луцька нагородили на всеукраїнському фестивалі
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿