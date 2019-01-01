Подружжя акторів з Луцька нагородили на всеукраїнському фестивалі
Сьогодні, 15:15
Актори Волинського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Т. Шевченка Людмила та Ігор Натанчуки отримали диплом «За кращий акторський дует» на всеукраїнському фестивалі «Starytskyi Theatre Fest - 2019», що відбувся у Хмельницькому.
Нагородили луцьких акторів за виставу «Ведмідь. Пропозиція» Антона Чехова у постановці головного режисера театру Михайла Ілляшенка, - пише газета Волинь-нова.
Це комедія характерів, де в другій дії актор грає протилежного. Прем’єра отримала схвальні відгуки у Луцьку, а тепер і всеукраїнську відзнаку.
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Нагородили луцьких акторів за виставу «Ведмідь. Пропозиція» Антона Чехова у постановці головного режисера театру Михайла Ілляшенка, - пише газета Волинь-нова.
Це комедія характерів, де в другій дії актор грає протилежного. Прем’єра отримала схвальні відгуки у Луцьку, а тепер і всеукраїнську відзнаку.
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