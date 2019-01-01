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У Луцьку спіймали нелегала з Нігерії

У Луцьку спіймали нелегала з Нігерії
У Луцьку сьогодні, 22 жовтня, затримали нелегела. Ним виявився громадянин федеративної республіки Нігерія.

Про це інформує пресслужба міграційної служби Волинської області.

Як виявилося, іноземець вже 3 роки порушував законодавство України, перебуваючи без документів на території Волинської області.

Наразі порушника помістять до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у селі Журавичі.

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Теги: нелегал, Нігерія
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