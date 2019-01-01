У Луцьку спіймали нелегала з Нігерії
Сьогодні, 15:25
У Луцьку сьогодні, 22 жовтня, затримали нелегела. Ним виявився громадянин федеративної республіки Нігерія.
Про це інформує пресслужба міграційної служби Волинської області.
Як виявилося, іноземець вже 3 роки порушував законодавство України, перебуваючи без документів на території Волинської області.
Наразі порушника помістять до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у селі Журавичі.
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Про це інформує пресслужба міграційної служби Волинської області.
Як виявилося, іноземець вже 3 роки порушував законодавство України, перебуваючи без документів на території Волинської області.
Наразі порушника помістять до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у селі Журавичі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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