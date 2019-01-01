Боїться виходити на вулицю: волинянка запевняє, що її хоче вбити колишній співмешканець





На суді заявниця розповіла, що у липні 2019 року цей чоловік, з яким вона вже рік як не проживає, зустрів її на вулиці у місті Ковелі і повідомив, що 17 липня помре її малолітній син, якому 3 роки, та щоб вона підшукала синові домовину, пише



Також на мобільний телефон жінка отримує від кривдника постійні погрози з нецензурною лайкою на свою та дітей адресу, причому погрози спричинення їй та її дітям смерті через повішення тощо.



Зі слів жінки, вони проживають у селі, лякаються від кожного звуку, особливо – вночі. Усвідомлюють, що погрози є реальними. Бояться виходити на вулицю. Поліція за дзвінком приїжджає лише через певний час, чого достатньо для розправи з ними фізично. Ні вона, ні її діти не можуть жити нормально через таку особу. Поліції відомо про дії колишнього співмешканця. В даний час суд розглядає справу за його позовом до неї про визнання батьківства щодо сина, а за те, що вона пішла від нього, не витримавши побиття та насилля щодо неї та дочки, вирішив помститись. Заявниця також зазначила, що він погрожував зґвалтувати її неповнолітню доньку, 2004 року народження.



Доказами є виклики поліції, записи камер та диктофонів мобільних телефонів, повідомлення на № 102, заява у поліцію за липень 2019 року, повідомлення на мобільний телефон, свідчення неповнолітньої доньки.



В судовому засіданні чоловік проти заяви заперечив, пояснив, що дій, про які вказує заявниця, не вчиняв, хоча спілкувався з приводу сина. Крім цього у нього із нею є судовий спір з приводу батьківства стосовно дитини. Адвокатка, яка представляла в суді його інтереси, підтримала позицію свого довірителя.



Згідно з матеріалами перевірки Ковельського ВП ГУНП у Волинській області щодо погроз колишнього співмешканця по телефону, то в його діях поліцією не встановлено ознак злочину, передбаченого ст. 129 КК України, з ним у поліції провели профілактичну бесіду.



Неповнолітня донька заявниці в суді підтвердила конфлікти між її матір’ю та співмешканцем, що її, як дитину, лякають. Інша свідок підтвердила, що той при ній усно погрожував заявниці.



Головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк прийшла до висновку, що позовна заява є безпідставною, необґрунтованою і такою, що до задоволення не підлягає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка одного із сіл Ковельського району звернулася до суду з проханням видати обмежувальний припис своєму колишньому співмешканцю, заборонивши йому наближатись до неї та її неповнолітніх дітей на відстань 500 метрів, спілкуватись з ними або контактувати через третіх осіб.На суді заявниця розповіла, що у липні 2019 року цей чоловік, з яким вона вже рік як не проживає, зустрів її на вулиці у місті Ковелі і повідомив, що 17 липня помре її малолітній син, якому 3 роки, та щоб вона підшукала синові домовину, пише Район.Ковель Також на мобільний телефон жінка отримує від кривдника постійні погрози з нецензурною лайкою на свою та дітей адресу, причому погрози спричинення їй та її дітям смерті через повішення тощо.Зі слів жінки, вони проживають у селі, лякаються від кожного звуку, особливо – вночі. Усвідомлюють, що погрози є реальними. Бояться виходити на вулицю. Поліція за дзвінком приїжджає лише через певний час, чого достатньо для розправи з ними фізично. Ні вона, ні її діти не можуть жити нормально через таку особу. Поліції відомо про дії колишнього співмешканця. В даний час суд розглядає справу за його позовом до неї про визнання батьківства щодо сина, а за те, що вона пішла від нього, не витримавши побиття та насилля щодо неї та дочки, вирішив помститись. Заявниця також зазначила, що він погрожував зґвалтувати її неповнолітню доньку, 2004 року народження.Доказами є виклики поліції, записи камер та диктофонів мобільних телефонів, повідомлення на № 102, заява у поліцію за липень 2019 року, повідомлення на мобільний телефон, свідчення неповнолітньої доньки.В судовому засіданні чоловік проти заяви заперечив, пояснив, що дій, про які вказує заявниця, не вчиняв, хоча спілкувався з приводу сина. Крім цього у нього із нею є судовий спір з приводу батьківства стосовно дитини. Адвокатка, яка представляла в суді його інтереси, підтримала позицію свого довірителя.Згідно з матеріалами перевірки Ковельського ВП ГУНП у Волинській області щодо погроз колишнього співмешканця по телефону, то в його діях поліцією не встановлено ознак злочину, передбаченого ст. 129 КК України, з ним у поліції провели профілактичну бесіду.Неповнолітня донька заявниці в суді підтвердила конфлікти між її матір’ю та співмешканцем, що її, як дитину, лякають. Інша свідок підтвердила, що той при ній усно погрожував заявниці.Головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного судуприйшла до висновку, що позовна заява є безпідставною, необґрунтованою і такою, що до задоволення не підлягає.

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