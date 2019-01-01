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Розповіли, де луцькі школярі зможуть отримати електронний квиток для проїзду

Розповіли, де луцькі школярі зможуть отримати електронний квиток для проїзду
Виготовлення та видача електронних квитків учням шкіл міста Луцька буде здійснюватись у закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Нагадаємо, з 11 листопада у громадському транспорті міста вводиться безготівкова оплата проїзду.

Тому батьків просять, у випадку наявності у їхніх дітей повної пільги на проїзд у громадському транспорті (автобус, тролейбус), надати відповідну інформацію дирекції школи.

Після формування переліку учнів сформують план-графік відвідування працівниками оператора електронних систем закладів загальної середньої освіти міста Луцька для виготовлення та видачі електронного квитка.

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Про графік відвідування шкіл працівниками оператора електронних систем оголосять згодом.

Варто зазначити, що усі діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста Луцька незалежно від місця їхньої реєстрації, отримають електронні квитки.

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Теги: луцькі школи, електронний квиток, безготівкова оплати проїзду
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