Розповіли, де луцькі школярі зможуть отримати електронний квиток для проїзду
Сьогодні, 16:00
Виготовлення та видача електронних квитків учням шкіл міста Луцька буде здійснюватись у закладах загальної середньої освіти.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Нагадаємо, з 11 листопада у громадському транспорті міста вводиться безготівкова оплата проїзду.
Тому батьків просять, у випадку наявності у їхніх дітей повної пільги на проїзд у громадському транспорті (автобус, тролейбус), надати відповідну інформацію дирекції школи.
Після формування переліку учнів сформують план-графік відвідування працівниками оператора електронних систем закладів загальної середньої освіти міста Луцька для виготовлення та видачі електронного квитка.
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Про графік відвідування шкіл працівниками оператора електронних систем оголосять згодом.
Варто зазначити, що усі діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста Луцька незалежно від місця їхньої реєстрації, отримають електронні квитки.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Нагадаємо, з 11 листопада у громадському транспорті міста вводиться безготівкова оплата проїзду.
Тому батьків просять, у випадку наявності у їхніх дітей повної пільги на проїзд у громадському транспорті (автобус, тролейбус), надати відповідну інформацію дирекції школи.
Після формування переліку учнів сформують план-графік відвідування працівниками оператора електронних систем закладів загальної середньої освіти міста Луцька для виготовлення та видачі електронного квитка.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Електронний квиток: чи можна буде розрахуватися банківською карткою за проїзд у Луцьку
Про графік відвідування шкіл працівниками оператора електронних систем оголосять згодом.
Варто зазначити, що усі діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста Луцька незалежно від місця їхньої реєстрації, отримають електронні квитки.
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